«Se me escapó el tiro»: la confesión de uno de los menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Los dos adolescentes ya no tenían dónde esconderse. Cuatro días después del crimen, sus madres los entregaron, con lo cual ya son tres los detenidos por el crimen de Rita Suárez (47), una preceptora que fue asesinada delante de su hijo de 15 años en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

Tienen 16 y 17 años y se sumaron a un tercero, identificado como Alex Muñoz (19), que había sido capturado el viernes de la semana pasada.

Muñoz declaró y apuntó contra su cómplice de 17 años. Fuentes de la investigación informaron a Clarín que los tres sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza, a cargo de Pablo Insúa, para ser indagados.

Según precisaron, declaró «solo el que disparó» y dijo: «Se me escapó el tiro».

El viernes se habían realizado dos allanamientos sin éxito. Fue luego de que la Policía conformara un grupo de contención con las familias de los dos prófugos que consiguieron que las madres los entregaran.

Así, este lunes por la mañana, uno de los acusados fue entregado al agentes de la DDI de la Policía bonaerense, quienes lo trasladaron a la sede de la Policía Judicial 1.

Video

Mataron a una mujer en Villa Luzuriaga.

Quien fuera señalado como el autor material del asesinato fue entregado horas más tarde en una comisaría. «No tenían opción, ya los habíamos ido a buscar a todos lados, no tenían dónde esconderse», confiaron fuentes del caso.

La investigación estuvo a cargo de la DDI de La Matanza, que para lograr ambas detenciones había acordado la entrega y el cumplimiento de todas las garantías procesales.

El caso

El homicidio de Rita Suárez se produjo durante un asalto en Miró y Florio, el jueves a la tarde, cuando estaba arriba de su Renault Sandero con su hijo de 15, esperando a su otra hija, que estaba en una clase de canto.

Tres ladrones aparecieron, la apuntaron para exigirle el auto y uno le disparó pegado a la ventanilla.

Uno de los dos menores entregados a la Policía por el crimen de Rita Mabel Suárez en La Matanza.

El otro asaltante detenido.

La mujer recibió un balazo en el hombro y los asaltantes escaparon corriendo. Fue su hijo el que llamó a la Policía para pedir ayuda.

Suárez murió minutos más tarde en la clínica Cruz Celeste, en San Justo, donde había sido llevada de urgencia por vecinos.

Por el seguimiento de cámaras y de testimonios de vecinos del barrio, la Policía pudo dar con el recorrido realizado por los homicidas. Pudo establecerse que tras el fallido robo, los tres ingresaron a un supermercado ubicado a seis cuadras. Compraron un agua mineral y la pagaron con una billetera virtual.

Rita Suárez era preceptora y fanática de La Renga fue asesinada de un disparo en Villa Luzuriaga.

Así quedó registrado el nombre de uno de los implicados. Después tomaron un remís de una agencia cercana y otro de los delincuentes volvió a pagar con otra billetera virtual. Ya había dos nombres.

De hecho, el chofer del vehículo certificó que los dejó en una casa ubicada en Rafael Castillo, La Matanza.

Las primeras averiguaciones estuvieron en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, que logró esclarecer el hecho pero que, al haber adolescentes involucrados, derivó la causa al fuero de menores.

Quién era la víctima

Rita era preceptora de la Escuela de Educación Secundaria N° 142 de González Catán.

La mujer había renunciado al turno tarde y trabajaba por la mañana en el colegio. Es que decidió apostar por su emprendimiento: Bordando Rock.

Hacía parches y bordaba camperas de bandas de rock y los vendía en redes sociales o en conciertos.

Estudiaba costura y bordado a máquina y así producía sus propios diseños que estampaba en prendas que después ofrecía. Era fanática de La Renga y viajaba por todo el país siguiendo a la banda junto a su familia, con la venta de los productos financiaba los viajes.