Se llevó a cabo la misa por Fernando Báez Sosa a cinco años de su asesinato

“Es un día muy triste, porque en esta fecha perdimos a nuestro hijo. Toda una vida juntos y nuestra vida también se fue con él”, dijo a la prensa Graciela Sosa, madre el joven asesinado en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

A cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa, su familia convocó a una misa para renovar el pedido de justicia, en la parroquia Santísimo Redentor, que se inició pasadas las 19.30 de este sábado.

“Nuestra vida se quedó con esa patada» que le provocó la muerte, lamentó su padre Silvino Báez, al entrar a la parroquia ubicada en el barrio porteño de Recoleta. “Es un día muy triste, porque en esta fecha perdimos a nuestro hijo. Toda una vida juntos y nuestra vida también se fue con él”, aseguró en tanto Graciela Sosa, madre el joven.

Madre y padre de Fernando Báez Sosa.

En declaraciones televisivas, dijo que en sus redes sociales escribió la convocatoria “en presente”, como si su hijo “estuviera vivo”. “Me costó, se me cayeron lágrimas, pero él me da la fuerza y sé que el mensaje le va a llegar”, sostuvo.

La mujer también agradeció a la prensa y a la gente porque “sin este acompañamiento, hubiese sido muy difícil… He tenido ganas de quedarme tirada y es por ustedes también que estoy de pie. Deseo que volvamos a encontrarnos con Fernando, que me espere con los brazos abiertos. No era su momento, que la gente valore la vida”, subrayó.

El caso que conmovió al país

El asesinato de Fernández Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell, sacudió a un país entero horrorizado por la brutal paliza que le propinó un grupo de jóvenes rugbiers, hasta causarle la muerte.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron hallados culpables del crimen como coautores y cumplen hoy con la sentencia de prisión perpetua en la cárcel de Melchor Romero.

Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel por ser partícipes necesarios.