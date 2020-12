Se entregó a la policía el joven que atropelló y mató a un niño de 5 años en Flores

El principal sospechoso de la muerte de Isaac finalmente se entregó luego de estar una semana prófugo y tras un megaoperativo realizado por la Policía en la madrugada.

Ricardo Emanuel Papadopulos, de 21 años, el joven que presuntamente atropelló y mató a Isaac Sus, de 5 años, y dejó con graves heridas a su mamá Debora, para luego fugarse a toda velocidad hace ocho días en el barrio porteño de Flores, se entregó esta mañana a la policía.

La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, que lleva la causa, había dispuesto ayer la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad.

«Yo manejaba, pido disculpas y perdón”, dijo a la prensa mientras ingresaba a la alcaldía 14 de la ciudad de Buenos Aires, sonde permanece alojado a la espera de lo que determinen las autoridades.

Ante la Justicia, el padre del joven declaró que tras el hecho, perdió contacto con su hijo: “Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”.

Durante estos días, Ricardo fue intensamente buscado e incluso se ordenó la captura internacional. Tres fuerzas policiales empezaron a trabajar en forma coordinada junto a dos fiscalías que estuvieron abocadas casi por completo a la tarea. Con allanamientos y tareas de inteligencia bajo secreto de sumario.