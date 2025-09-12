Se concretó la primera edición de “San Salvador de Jujuy, un tesoro por descubrir”

Se trata de un desafío planteado desde el Concejo Deliberante, acompañado por el equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio capitalino, que busca revalorizar el patrimonio arquitectónico e histórico que San Salvador de Jujuy que posee en abundancia.

Esta primera edición de “San Salvador de Jujuy, un tesoro por descubrir” fue una actividad que congregó más de 270 estudiantes del nivel secundario de la Capital, acompañados por sus profesores asesores, generando un espacio de participación para los alumnos, siendo los principales protagonistas, impulsando el conocimiento, el trabajo en equipo y el compañerismo entre los participantes. Una primera edición donde se vivió no sólo la instancia competitiva, sino el intercambio entre instituciones, con espacios de cantos, bailes y llenos de risas para alegrar la mañana del sábado.

El estudiante, Lautaro Ezequiel Buradillo, representante de la Escuela de Educación Técnica N° 1, manifestó: “La experiencia es totalmente enriquecedora, damos gracias al Concejo Deliberante, y al colegio por dejarnos participar, es una emoción gigante porque no lo esperábamos, ya que tuvimos inconvenientes al principio, pero después todo funcionó de 10. El trabajo en equipo durante todo el recorrido fue totalmente fructífero, nosotros al ser un colegio del centro tenemos relación con los monumentos que visitamos, pero siempre hay algo nuevo que descubrir, algún dato novedoso, así que una alegría total y emociones a mil”.

Por su parte, el concejal Gastón Millón, manifestó: “Una movida muy buena la Búsqueda del Tesoro por toda la ciudad, se iban dando pistas y los chicos obviamente debían tener conocimiento, idea de la historia de la ciudad, de los monumentos, y de esa forma ir buscando las distintas pistas recorriendo la Ciudad desde muy temprano. La verdad un éxito, un montón de colegios, casi 30, y sobre todo equipos muy fuertes que pelearon hasta el final”. Y continuó: “La verdad muy pero muy contentos con esta movida, no esperábamos un éxito tan grande, creo que es el puntapié inicial para muchos años más”.

Respecto a la importancia que tiene impulsar estas actividades que ayudan a revalorizar el patrimonio cultural de San Salvador de Jujuy, el concejal Millón destacó: “Es fundamental, dije que el jujeño es el primer guía turístico, si algún turista les hace una consulta a los chicos, la idea es que tengan el conocimiento necesario para saber cuál es nuestro patrimonio, qué es lo que tenemos en Jujuy para ofrecerles”, resaltó.

Mientras que el secretario de Turismo y Cultura del municipio, Luciano Córdoba, comentó: “En principio estamos muy contentos con la respuesta de las 27 instituciones educativas que han participado con sus equipos, fundamentalmente creemos que le agrega un valor al reconocer su ciudad, sus sitios turísticos, patrimoniales, conocer un poco más acerca de nuestra cultura, nuestra historia, y creo que eso es de gran valor para la juventud”.

“En un mes muy particular, – continuó Córdoba- septiembre es el mes de la juventud en la provincia de Jujuy, y bueno, con esta iniciativa que se hace por primera vez, que nace de una idea del Concejo Deliberante y que rápidamente nosotros con el equipo de turismo nos sumamos; hicimos toda una tarea primero de formación y de instrucción a los profesores que lideraban los equipos y a los estudiantes para que puedan llegar al día de hoy y competir de una manera lúdica y entretenida”.

En ese sentido, el secretario resaltó: “Los resultados han sido positivos, pueden ver que los jóvenes han participado muy entusiasmados y se han ido muy contentos de esta primera edición. Así que ojalá que los próximos años lo podamos replicar, insisto que esto agrega valor para que todas las juventudes puedan reconocerse en la ciudad en la que viven como una que tiene mucha cultura, mucha historia y que, sobre todo, se abre al turismo del país y del mundo”.

A su turno, la directora de Turismo y Cultura, Lic. Gabriela Canoniero, expresó: “La convocatoria estuvo buenísima, el día también, agradecer a los chicos, agradecer a los profes que se pusieron la camiseta del evento también para que sea todo muy lindo. Nosotros venimos trabajando hace un mes aproximadamente con los colegios, dándoles material, haciendo guiados para que tengan conocimiento de estos sitios patrimoniales, los recorrieron, contestaron las preguntas. La verdad que una jornada muy linda, esta iniciativa es un puntapié para seguir organizando, destacando que no solamente tuvieron la estrategia para resolver la búsqueda, sino también el conocimiento para responder las preguntas, como así también el tiempo de llegada. Así, que se conjugaron varias cosas para la participación de este evento”.

En la oportunidad, estuvieron presentes los concejales Gastón Millón, Néstor Barrios y Melisa Silva, junto al secretario de Turismo y Cultura del municipio, Luciano Córdoba, la directora de Turismo del municipio, Lic. Gabriela Canoniero y el director de Promoción Turística del municipio, Lic. Maximiliano Alustiza.