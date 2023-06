Se aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Constitución Provincial

La Convención Constituyente aprobó esta noche con el voto unánime de los convencionales presentes, la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Jujuy.



La reforma, en general, fue votada en forma afirmativa por los cuarenta convencionales presentes, pertenecientes al Frente Cambia Jujuy y al Frente Justicialista.

Las deliberaciones fueron presididas por el Gobernador y también convencional Gerardo Morales, quien luego de ser autorizado por el pleno a exponer, sostuvo que la Carta Magna incorpora y amplía derechos, e introduce disposiciones que se hacen eco de los profundos cambios sociales, económicos y políticos acaecidos desde 1986, año del que data la Constitución reformada.

Destacó además la vigencia del artículo 32 sobre el derecho a la reunión y manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas, que se mantuvo en el texto constitucional y que con la reforma adquiere mayor protección, al disponer que la ley que lo reglamente deberá respetar estándares internacionales de Derechos Humanos, evitando toda forma de criminalización sobre quienes lo ejerzan, “pero establece también la conexión de los derechos y el ejercicio de los derechos que no son absolutos, de modo tal que el ejercicio del derecho manifestación no puede impedir el ejercicio de otros derechos”, aseveró coincidiendo con las expresiones pronunciadas en el reciento por el presidente del bloque del Frente Justicialista, Guillermo Jenefes.

Morales sostuvo que la reforma constitucional se convocó para “ampliar derechos y ratificar la paz social” y recordó que por espacio de muchos años “se impuso en la provincia un estado paralelo que restringió derechos, vulnerando a las personas y un sistema de corrupción que deterioró a Jujuy y a la calidad de vida de los jujeños”.

La aprobación en general de la reforma se produjo tras haberse expuesto en el recinto los despachos de mayoría y minoría de las siete comisiones que conforman la Convención y luego que los presidentes de bloques del Frente Justicialista, Guillermo Jenefes, y del Frente Cambia Jujuy, Alejandro Nieva, presentaran las posiciones de sus respectivas bancadas.

Luego, el cuerpo se abocó al tratamiento en particular, en el que el Frente Justicialista planteó algunas modificaciones al dictamen del oficialismo.