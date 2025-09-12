Se aprobó la creación del Cuerpo de Controladores del estacionamiento medido

La norma establece en uno de sus artículos, la autorización al Departamento Ejecutivo para afectar personal de la planta municipal al mencionado Cuerpo de Controladores, debidamente identificado y previa capacitación.

Al finalizar la Sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó: “Este cuerpo no implica la erogación extra por parte del municipio, quita de alguna manera la función del control del estacionamiento medido a los inspectores de tránsito, la idea es que podamos -a través de esta ordenanza- volcar a todo el cuerpo de inspectores de tránsito a su tarea primordial que es la seguridad vial, así que con esta herramienta que incluso ha sido consensuada con el gremio y los distintos actores, creemos que será importante para que los inspectores estén dispuestos en las esquinas o ayudando a cruzar a adultos mayores y niños las sendas peatonales, cumpliendo otra función que es controlar la doble fila, el semáforo en rojo, que siento que es la función primordial”.

Con respecto a otros temas tratados en la sesión, afirmó que “también se han aprobado importantes iniciativas, una de ellas es la posibilidad de conformar un Chatbot para la ciudad de San Salvador de Jujuy, como una herramienta tecnológica más que se suma a brindar servicios a los vecinos. La verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando la aplicación Vía Parking, incluso con nuevas interfaces que dan la posibilidad de informar a los usuarios sobre algunos cortes de calle por ejemplo y está dando buenos resultados, queremos seguir avanzando en otros sentidos y esta posibilidad de, a través de WhatsApp y diversas aplicaciones, de alguna manera ir interactuando entre el vecino y la Municipalidad, me parece muy importante”.

Asimismo, Lisandro Aguiar remarcó: “Es importante destacar el pliego de licitación para el sistema de transporte de pasajeros, esto va a ser un proceso que va a llevar el cuerpo deliberativo en lo que queda del año. Vamos a darnos unas semanas para que los distintos concejales puedan analizarlo, una vez que lo hagan vamos a reunir a la comisión y definir cuál va a ser el proceso participativo para tratar lo que es el pliego de licitación, a fin de recibir la opinión de la sociedad sobre el mismo. La idea es que antes de fin de año podamos aprobarlo, para que el Departamento Ejecutivo inicie el proceso y termine para principios del año que viene con las adjudicaciones a las distintas empresas”.

Otros temas

En la sesión, los concejales aprobaron la Ordenanza Nº 8186/25 referente a autorizar e instar al Departamento Ejecutivo Municipal a la adhesión de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE)

De igual forma, se aprobó por unanimidad la Minuta Nº112, declarando el enérgico rechazo a la resolución judicial que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la señora secretaria gral. de la Presidencia, Karina Milei, por constituir un caso de censura previa, práctica prohibida por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Jurisprudencia Nacional e Internacional. Asimismo, el Concejo Deliberante reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión e información, como pilares esenciales del sistema republicano y democrático.