Santiago del Estero: liberan a la abogada que manejó ebria

Pilar Durán mantuvo una acalorada discusión con la policía que la detuvo tras provocar un accidente en el barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero.

Santiago del Estero: tras provocar un accidente, la abogada discutió con la policía y el intercambio se hizo viral

La abogada Pilar Durán fue excarcelada este miércoles tras pasar más de una semana detenida por provocar un accidente vial en el barrio Autonomía de Santiago del Estero capital, donde luego del choque discutió acaloradamente con la policía, se negó a someterse a un test de alcoholemia y hasta aseguró ser parienta del gobernador, Gerardo Zamora, como se pudo ver en una grabación que se hizo viral.

En el video, que fue grabado el 18 de julio pasado por oficiales de la policía de Santiago del Estero, se puede escuchar las protestas de Durán, de 33 años, cuando la detuvieron después de chocar su vehículo contra una plazoleta en la capital provincial. El accidente ocurrió porque estaba ebria al volante.

“Soy sobrina de Zamora, ¿tenés idea lo que es quedarse sin trabajo? No tenés consciencia. El accidente fue en mi vehículo no en la vía pública, o vos no estudiaste eso, que venga seguridad vial, que venga quien quiera. Amiga, no sabes con quien te estás metiendo”, se puede escuchar decir a la mujer en el video que se hizo viral la semana pasada.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, hizo lugar al pedido de los abogados de Durán, Diego Díaz y Rogelio Díaz Villalba, para que la mujer sea excarcelada.

Por los próximos tres meses la abogada deberá pedir autorización para ausentarse de su domicilio, presentarse ante la fiscalía cada vez que se lo pidan, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, “ni tampoco cometer delito”, según explicó uno de sus abogados.

El fiscal de la causa, Sebastián Robles, no se opuso a la medida porque no advirtió que haya “riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación”, indicó a Télam Diego Díaz.

Durán estuvo detenida 11 días, en los que fue imputada por resistencia a la autoridad y por circular sin tapabocas obligatorio, como se puede ver en el video viral que la incrimina. Sus defensores pidieron la excarcelación “porque los delitos que se le imputan eran excarcelables, el 239 y 205, que tienen previsto una pena mínima”.

Los abogados de Durán aseguraron que no existe posibilidad de fuga “porque estamos en este contexto de pandemia y no se puede circular entre departamentos y mucho menos va a fugarse fuera de la provincia”, y porque además “ella tiene arraigo aquí, su negocio, su trabajo y su vida aquí en Santiago del Estero, así que no es beneficioso que ella pueda fugarse”.