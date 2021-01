Sandra Romero y la Sputnik V: el experimento social que evidenció cómo crear una fake news

La cuenta @sandraro62 se volvió viral por un mensaje contra la aplicación de la vacuna Sputnik. Sus creadores hicieron saber que la intención era demostrar lo fácil que es armar una noticia falsa.

«La cuenta @sandraro62 se volvió viral por difundir hace algunas horas un mensaje contra la vacuna Sputnik de una supuesta médica que habría experimentado efectos adversos al recibirla. En realidad se trataba de un experimento para mostrar lo fácil que es crear falsas noticias en las redes.

Utilizaron una foto de Lilita Carrió de joven, y en la primera publicación, de la cuenta que fue abierta en diciembre de 2020, pusieron un número de DNI que en realidad pertenece a Ignacio Lastra Baez.

Aunque algunos descubrieron rápidamente que había algo raro detrás del personaje, otros tantos leyeron la noticia falsa y la replicaron.

«Hola, esto fue un experimento social para dejar en ridículo al macrismo. La foto de perfil es Lilia de joven El dni es es otra persona, si no me equivocó es de @nacholastrabaez vi que lo estuvieron etiquetando La imagen fue sacada de Google», explicaron desde la misma cuenta. «Cualquiera puede crear una fake news y ser viral, así como saben que esta es mentira, todas las demás también son mentiras. La diferencia es que esta saben que es mentira porque la autora lo esta diciendo». «Si después de esto seguís creyendo en las mentiras que de viralizan, dejame decirte que no tenés cura para la estupidez», concluyeron.

La palabra «Sandra» es tendencia en las redes y llueven los memes sobre el caso.