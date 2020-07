Samanta, de Bake Off: “No mentí, omití información”

La joven aclaró que nunca fue una pastelera profesional y qué pensó cuando llenó la declaración jurada.

“No mentí, cometí un error”, afirmó Samanta Casais un día después de que se conociera la eliminación tras haber ganado el primer puesto en Bake off.

Según contó, lo que le ocurrió fue “una malinterpretación del formulario”. “Tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo. Omití información porque no me pareció trascendente. Estaba pensando que lo que se me preguntaba era sobre pastelería y respondí de esa manera”, agregó en diálogo con Vero Lozano.

Sobre su pasado en la gastronomía, Samanta profundizó: “Tuvimos un pequeño emprendimiento familiar y duró un año. Vendíamos viandas, milanesas y empanadas para poder sobrevivir. A la par hacía cosas contables con mi prima. Rebuscándonos porque no estábamos en una buena posición económica. Y obviamente, algunas cosas dulces se vendían para poder afrontar la situación económica del momento”.

Finalmente, acotó: “No fue una pastelería ni era la mano derecha de Osvaldo Gross. Duró un año, nos fundimos y tuvimos que vender la maquinaria. Fue triste, pero eso no me hace profesional ni mucho menos. Nunca estudié, siempre fue mi pasión la pastelería”.