Salud Mental. «La vuelta a clases es con acercamiento emocional»

“Otra cuestión que se planteó es el incremento de las peleas entre hermanos por tener que compartir todo, sin posibilidad del encuentro con amigos. Al no poder salir, las emociones estuvieron siempre a flor de piel, con actitud muy reactiva. En el caso de los niños que estuvieron solos con sus padres, en ocasiones manifestaron también ansiedad. En ambos casos, sentir que la mirada del adulto estaba todo el tiempo sobre ellos, también resultaba molesto. Entonces, por ejemplo, dormirse tarde se convirtió en un espacio de intimidad. En otros casos donde se han visto solos o no se cuidó mucho el entorno en cuanto a la información recibida, se generó que no puedan procesar algunas cuestiones y que se requiera explicación”.