Sadir y mujeres gauchas honraron los símbolos patrios

“Es reconocer también su lucha junto a los hombres en esta gesta tan importante para nuestra Patria», afirmó.

Por su parte, Sara Ruedas, vicepresidenta de la Asociación Gaucha Jujeña, expresó que “hoy recordamos a las mujeres que curaron, las que llevaron mensajes ocultos, las que compartieron pan y abrigo en el tiempo de guerra” y añadió que “la Patria también se hizo con nuestras mujeres que dieron su vida”.