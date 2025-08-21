Reflejo Jujuy – Sadir y mujeres gauchas honraron los símbolos patrios

Sadir y mujeres gauchas honraron los símbolos patrios

Ago 21, 2025 Locales 0

El gobernador Carlos Sadir junto a miembros de la Asociación Gaucha Jujeña “Éxodo Jujeño”, llevaron a cabo la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil, en el marco de las actividades conmemorativas del 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

Sadir y mujeres gauchas honraron los símbolos patrios

Luego las autoridades se trasladaron al Salón de la Bandera, para homenajear a las mujeres caídas por la Patria.

En tal contexto, el mandatario destacó que el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas permite reconocer el rol de las mujeres en la hazaña tan significativa como el 23 de agosto.

“Es reconocer también su lucha junto a los hombres en esta gesta tan importante para nuestra Patria», afirmó.

Sadir y mujeres gauchas honraron los símbolos patrios

Por su parte, Sara Ruedas, vicepresidenta de la Asociación Gaucha Jujeña, expresó que “hoy recordamos a las mujeres que curaron, las que llevaron mensajes ocultos, las que compartieron pan y abrigo en el tiempo de guerra” y añadió que “la Patria también se hizo con nuestras mujeres que dieron su vida”.

Acompañaron, la titular del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género, Lourdes Navarro, Mujeres lideradas por la paz, y el secretario de Gobierno, Facundo Luna, entre otros.

