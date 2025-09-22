Reflejo Jujuy – Sadir saludó a los jubilados en su día

Sadir saludó a los jubilados en su día

Sep 22, 2025 Locales 0

El gobernador Carlos Sadir asistió a la jornada de celebración y recreación que se realizó por el Día del Jubilado en la plaza España.

También estuvieron presentes, las ministras de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; y de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; y la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez; entre otros.

En esta ocasión participaron miembros de centros, grupos de danza, copleras y artista de la tercera edad.

Sadir saludó cariñosamente a los presentes y señaló que “es un gusto ver siempre esas ganas de disfrutar, de cantar y de bailar”.

A su vez valoró “el lazo de camaradería” y los alentó a “seguir con ese entusiasmo de disfrutar la vida”.

Un día para honrar

Por su parte la ministra Russo Arriola destacó que “el 20 de septiembre se conmemora el Día del Jubilado, fecha que recuerda la sanción de la primera ley previsional en nuestro país hace 117 años. Más allá de lo histórico, es un día de reflexión, porque las y los jubilados no se jubilan de la vida: continúan transmitiéndonos saberes, experiencias y consejos que resultan valiosos para toda la sociedad”.

Asimismo, remarcó que “desde el Gobierno de la Provincia, con el acompañamiento permanente del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección General de Personas Mayores, se trabaja de manera constante para garantizar todos sus derechos. Estas celebraciones permiten visibilizar y reconocer el aporte de quienes forjaron nuestro presente”.

Finalmente, recordó que “el próximo 1º de octubre se celebrará también el Día de las Personas Mayores, una nueva oportunidad para valorar la energía, la alegría y la vitalidad que nos contagian día a día”.

