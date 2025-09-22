Reflejo Jujuy – Sadir entregó un camión para productores de Valle Grande

Sadir entregó un camión para productores de Valle Grande

Sep 22, 2025

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, entregó un camión a la Comisión Municipal de Valle Grande, a fin de satisfacer necesidades de los productores y fortalecer diversos sectores de la economía local.

Del acto participaron el comisionado de Valle Grande, Marcos Santos; y la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos.

En la oportunidad, el mandatario expresó su satisfacción por “estar cerca de Valle Grande, solucionando las necesidades de la gente y, en este caso puntual, de los productores”.

Por su parte, Ríos puntualizó que “este camión refleja con claridad la política de apoyo del Gobierno de Jujuy a los productores” y aseveró que “en Valle Grande hay Estado presente”.

Santos, a su turno, dijo que “este camión era un anhelo de todos los actores de la producción que ahora podrán optimizar sus condiciones de trabajo”.

