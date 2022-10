Rusherking presentó «Perfecta», su canción dedicada a la China Suárez

El músico se une a Dread Mar I en la canción que cuenta con la actriz como protagonista del videoclip.

Rusherking junto al Dread Mar I lanzaron Perfecta, una canción escrita por el joven músico y dedicada a su pareja la China Suárez. La actriz también participa del videoclip que fue presentado anoche.

Rusherking viene de lanzar Olvidate, un sencillo solista que ya lleva superados los 4 millones de streams a menos de dos meses de su estreno. Además, su anterior lanzamiento Bandido junto a Emanero, FMK y Estani continúa en el Top de Videos Musicales a casi cuatro meses de su estreno, con más de 60 Millones de visitas.

“Mariano (Dread Mar I) me propuso escribir sobre lo que estoy viviendo hoy en día, y lo que siento en este momento. Hacer una canción que le hable directamente a esa persona especial, y no a todo el mundo”, aseguró Rusherking en un comunicado. Acompañados por Big One en la producción musical, Perfecta habla sobre la búsqueda del amor.