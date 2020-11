Rubén Rivarola: “El peronismo no se compra ni se vende, el pueblo nos necesita trabajando juntos, leales a la doctrina”

Durante la jornada de hoy se llevó a cabo una reunión entre dirigentes del Partido Justicialista, Diputados Provinciales, Intendentes, Comisionados Municipales y Concejales, el reencuentro inició con palabras del Presidente del PJ Distrito Jujuy, Rubén Rivarola, quién dió la bienvenida a los presentes manifestando la emoción y alegría de volver a compartir un espacio de diálogo entre compañeros peronistas.



En la reunión se trataron diferentes situaciones políticas y se analizaron las preocupaciones que tiene cada referente según la región, se plantearon los temas que el pueblo jujeño necesita en este momento, se establecieron cuales eran los prioritarios y se expusieron posturas sobre la unión y articulación de acciones desde el Justicialismo en Jujuy.

En este sentido, Rubén Rivarola señaló “el peronismo hoy está de pie, con más fuerzas que nunca. Nadie hace el peronismo solo, tenemos que trabajar todos unidos y ser leales para poder salir adelante, ya lo dijo el General Perón, hay dos clases de lealtades, la que nace del corazón que es la que más vale y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales, es por eso que queremos seguir trabajando con quienes sienten el peronismo en el corazón”.

El Presidente del PJ Jujuy agradeció el apoyo de los referentes del partido que participaron de la reunión y reconoció el trabajo y respaldo del Dr. Guillermo Jenefes, el Dr. Walter Barrionuevo, el Dr. Alberto Matuk, el Presidente del Bloque del PJ, Pedro Belizan, las legisladoras provinciales Liliana Fellner, Leila Chaher y Mariela Ferreyra, la Intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, el Diputado Provincial Pedro Torres y Luis Cabana, el Intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, la Comisionada del Piquete, Mirna Abregú, el Rector de la UNJu, Lic. Rodolfo Tecchi, el Intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, y a todos los concejales, autoridades del partido y dirigentes que acompañaron en esta reunión.

Durante el desarrollo de la misma se recordaron los momentos difíciles que se vivieron en el partido, situaciones que fueron provocando la desunión, asimismo se rememoró como se debió afrontarlos, cuáles fueron las decisiones que se tomaron para regresar a la Casa Peronista, el Diputado Rivarola remarcó “empecemos a compartir entre nosotros, entre los que somos y queremos al peronismo, continuemos con fuerzas aunando trabajo para que hoy el PJ siga siendo la casa de los todos los peronistas, la que no se vende, ni se alquila”.

Por último, proyectando el futuro del partido, señaló “ahora que el contexto nos permite vamos a seguir visitando los distintos barrios, los Municipios, vamos continuar tocando puertas para ayudar a quienes más lo necesitan”. Y agregó “a todos los que lo acompañaron hoy les pido que trabajemos para el triunfo del peronismo, para el triunfo de la gente, para el pueblo jujeño. El peronismo es de todos y es uno solo”

Apoyo de integrantes del PJ al Presidente Rubén Rivarola

El Dr. Guillermo Jenefes, ex Vice Gobernador de la Provincia, estuvo presente en la reunión y remarcó su apoyo a la conducción de Rubén Rivarola en el Partido Justicialista, “esta mi primera reunión política desde el 2015, estar aquí es darle mi apoyo a Rubén. Hay que respetar las instituciones, por eso dentro del partido todo y fuera de mismo nada” estableció.

Por otro lado, coincidiendo con la postura expresada por Rubén Rivarola al inicio de la reunión, hizo referencia a dejar de lado las diferencias personales, para que el partido este mas unido, y señaló “tenemos que militar juntos, a los que piensen distinto hay que tratar de convencerlos, y sino para eso están las internas, para decidir quiénes son los que van a representar al partido justicialista”

Para finalizar, opinó sobre la segmentación de algunos dirigentes justicialistas y subrayó “cualquier desunión tiene como único beneficiario a los adversarios políticos, no hay que cometer los mismos errores que en el 2015, que es aquello que hizo que perdiéramos las elecciones. Hay que aprender de esos desaciertos y no cometerlos nunca más”.

Intendenta Karina Paniagua

Por su parte, la Intendenta Karina Paniagua resaltó que este reencuentro era necesario entre los peronistas y señaló “estamos acompañando a nuestro presidente Rubén Rivarola y volviéndonos a ver con todos los compañeros, la situación epidemiológica permitió que esto al fin se concrete, pudimos definir temas que atañan a cuestiones partidarias y sobre cómo estamos llevando adelante los trabajos en cada lugar, siempre es grato compartir experiencias entre compañeros”.

Diputada Liliana Fellner

Luego de la reunión, la Diputada Liliana Fellner, hizo un balance de la misma donde predominó la fuerza del justicialismo y consideró “lo que nos une es la militancia, la ideología y el camino marcado por nuestro partido justicialista, hoy volvemos a decir presente, con nuestras virtudes y defectos, este es el Justicialismo de Jujuy. Tenemos autocritica, pero estamos convencidos que debemos recuperar este Jujuy”

La legisladora provincial resaltó el trabajo de las mujeres que integraron la reunión y que están presentes en el partido, y señaló “las mujeres estamos capacitadas para debatir de igual a igual, y disputar los lugares de poder, destaco el trabajo que lleva adelante la Intendenta Karina Paniagua, tener dentro del partido justicialista una Intendenta mujer es una gran satisfacción y orgullo”.

Por otro lado, le dio la bienvenida a las mesas integradas por las jóvenes militares y dijo “bienvenidas a las jóvenes que llegan con toda su fortaleza y militancia, gracias por contagiarnos su pasión , el aprendizaje con las nuevas generaciones es enriquecedor”.

Diputada Leila Chaer

Después de un año difícil por la pandemia de Covid- 19, la Diputada Leila Chaer estuvo presente en la reunión y destacó la importancia del reencuentro del peronismo “este encuentro nos permite reforzar los lazos políticos y personales, para proyectar hacia el futuro en cada territorio y seguir trabajando en las necesidades del pueblo de Jujuy” recalcó.

Destacó, también, la participación de la mujer tanto en la reunión como en la política y estableció “se dio un salto cualitativo en los diferentes espacios, tenemos Intendenta, Concejalas, Diputadas, es un orgullo compartir con nuestras compañeras”. Mencionó el rol que cumplen en los espacios donde se discute y toman decisiones y señaló “hay que construir un peronismo más abierto, más plural, y sobre todo equitativo con respecto a la cantidad de compañeras que integran el partido, vamos a continuar fortaleciendo el trabajo de las mujeres que militan con tanta pasión, nuestra admiración y respeto a todas ellas”