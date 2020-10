Romina Malaspina posó completamente desnuda junto a su gatita

La ex Gran hermano sorprendió a sus seguidores con una postal de alto voltaje que arrasó con los likes.

Romina Malaspina se mostró con Mía, su hijita gatuna.

Romina Malaspina dejó sin palabras a sus seguidores de Instagram. Publicó una foto de alto voltaje donde aparece completamente desnuda, aunque tapándose su delantera con su gata Mía, a quien adoptó durante la cuarentena para sentirse más acompañada. Fue a mediados de julio cuando pidió recomendaciones para encontrar una mascota, y la pequeña se convirtió en la dueña de su corazón.

La postal hot de la ex Gran hermano forma parte de una producción que hizo para la revista Caras. Según expresó, esta imagen es su favorita, y hasta tiene ganas de hacer un cuadro para poner en el living de su casa. ¡Salieron preciosas!

Romina fue noticia en los últimos días por negarse a tener una cita con un youtuber al que le había prometido un encuentro si lograba un millón de likes. El joven cumplió el objetivo gracias a la ayuda de la gente pero ella prefirió que la velada sea vía streaming. ¿Arrugó?

La marplatense aclaró que si bien se siente halagada por el cariño que le demostró, no quiere nada personal con él: “Novios no, no te dije que un millón para eso. Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cag… Cumpliste”.

Al ser criticada por no querer un cara a cara con el muchacho, Malaspina reflexionó y finalmente accedió. “Yo digo que él cumplió, llegó al millón y se lo merece, así que salimos, ¡obvio!”, sostuvo en diálogo con Coco Silly en su ciclo radial. Y agregó: “Es épico que haya logrado un millón de ‘likes’ en Twitter. El el tuit con más ‘likes’ en Argentina. En joda le respondí pensando que no iba a pasar, pero me sorprendió porque de la nada empecé a ver un movimiento de sus seguidores y dije ‘le tengo que cumplir’”.

La cita será este domingo 11 de octubre en un restaurante de Núñez, respetando la distancia social y tomando todos los recaudos necesarios para cuidarse del COVID-19. “Yo no sé por qué quieren salir conmigo, yo soy una chica muy rara y quizás si me conoce dice que con esta piba no salgo ni en ped…. Pero puede salir una buena amistad. Si me conocen cómo soy y los mambos que tengo, juro que nadie quisiera ser mi novio, literalmente”, anticipó la conductora de Canal 26, que por ahora parece no estar abierta al amor.