River: Palmeiras retiró la oferta por Rafael Santos Borré

El equipo brasileño no insistirá por el delantero colombiano de River.

Palmeiras se ha retirado de la competencia para fichar a Rafael Santos Borré. El club brasileño hizo una evaluación pormenorizada de cómo se comportarán sus finanzas ante la inminente paralización del fútbol en Brasil producto de la pandemia, y este viernes la directiva prefirió dejar sin efecto el ofrecimiento que le había hecho al delantero de River.

El club brasileño había insinuado este jueves un ultimátum para Borré cuando Abel Ferreira, su entrenador y principal promotor del fichaje del delantero, había manifestado que «no esperaré mucho. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo no le llevó dos meses responder. Hay decisiones que debemos tomar…”. Haciendo referencia, el portugués de 42 años, la propuesta oficial que Rafa escuchó el 24 de febrero: la de llegar en condición de jugador libre a partir del 1° de julio, asegurándole un contrato por cuatro años que le dejaría 14,7 millones de dólares (alrededor un tercio de ese monto, a cobrar al momento de la firma).

El goleador del ciclo Gallardo (48 goles) había rechazado aquella posibilidad bajo un argumento inflexible: irse sólo si al club argentino -dueño del 50% de su ficha- le quedaba un dinero a modo de gratificación. Algo que no estaba en los planes de los brasileños, que aun ante la primera respuesta de Borré siempre se mantuvieron expectantes, ejerciendo presión incluso a través del empresario André Cury, ex scouter del Barcelona, quien llegó a viajar a Buenos Aires para persuadir al jugador de que no dejara pasar la oportunidad.

Sin embargo, aun cuando existía un deseo de seguir esperándolo, la situación sanitaria en Brasil se agravó y las autoridades de distintos estados han decidido paralizar la competencia. Y esto motorizó una evaluación de emergencia en las oficinas de Palmeiras. Consumada la interrupción del campeonato Paulista -en la región existe un riesgo latente de colapso del sistema de salud; el martes tuvo un pico de 679 muertes por coronavirus- y ante el peligro de que se reduzcan sensiblemente los ingresos por los acuerdos televisivos, entonces el campeón de América tomó la determinación de no arriesgarse financieramente con un fichaje de jugador franquicia como Borré.