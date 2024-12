River lanza la venta de entradas para el Mundial de Clubes 2025: cómo comprar los tickets

El «Millonario» anunció este miércoles cómo será la operatoria para adquirir los tickets desde este jueves.

Tras conocerse los rivales del próximo Mundial de Clubes 2025 que se desarrollará en Estados Unidos, River anunció este miércoles el inicio de la venta de entradas, y explicó cómo será la mecánica para que los socios e hinchas puedan adquirirlas.

Los tickets saldrán a la venta este jueves 19 de diciembre a las 12 horas, siendo los socios quienes tengan prioridad. La operatoria se hará a través de la página web de la FIFA, pero antes los interesados deberán obtener un código en River ID.

De acuerdo con el comunicado del «Millonario», la FIFA ha dispuesto que cada club cuente con un sector exclusivo para su hinchada en los estadios donde juegue.

Si bien la prioridad será para los socios, en caso de existir un remanente, las entradas de este sector también estarán disponibles para miembros de Somos River desde el lunes 23 de diciembre y para hinchas en general desde el viernes 27 de diciembre.

Las entradas en este sector exclusivo del estadio estarán disponibles para los tres partidos de la fase de grupos y también para los que River podría disputar en la fase de playoffs (octavos de final, cuartos de final, semifinal y final). Estas últimas serán entradas condicionales, válidas únicamente si River avanza a esas instancias.

En caso de no clasificar a alguna de estas fases, el importe será reembolsado por la FIFA una vez concluida la competencia.

Partidos de River en la fase de grupos: días, horarios y sedes

River se encuentra en el Grupo E del Mundial de Clubes:

. River vs. Urawa Red Diamonds, 17 de junio a las 12 (hora local), Estadio Lumen Field de Seattle.

.River vs. Monterrey, 21 de junio a las 18 (hora local), Estadio Rose Bowl de Los Ángeles.

.River vs. Inter, 25 de junio a las 18 (hora local), Estadio Lumen Field.

Entradas para el Mundial de Clubes: precios y ubicaciones

Las ubicaciones disponibles para socios de River corresponderán a las cabeceras altas y bajas de cada estadio y tendrán los siguientes precios establecidos por la FIFA:

Cómo comprar las entradas para ver a River en el Mundial de Clubes

.SOCIOS: Los códigos se podrán obtener en River ID y ser utilizados en la página de la FIFA desde este jueves 19 de diciembre a las 12 hs. hasta el martes 21 de enero o hasta agotar stock disponible.

.SOMOS RIVER: en caso de haber remanente, podrán obtener los códigos en River ID y utilizarlos en la página de la FIFA desde el lunes 23 de diciembre.

.NO SOCIOS: en caso de haber remanente, podrán obtener los códigos en River ID y utilizarlos en la página de la FIFA desde el viernes 27 de diciembre.

Detalles:

. Cada socio deberá obtener un código en River ID por cada partido para el que quiera sacar entrada en la página oficial de venta de la FIFA.

.La página de FIFA permite utilizar múltiples códigos en una misma operación.

.Estas entradas estarán disponibles para todos los encuentros de River en el Mundial de Clubes, tanto los de la fase de grupos como los partidos condicionales de playoffs.

.La obtención de un código no garantiza la asignación de entradas. Se solicita no pedir códigos que no vayan a ser utilizados para adquirir entradas en la página de la FIFA.

.Además de esta venta para el sector exclusivo para la hinchada de River, el mismo jueves 19 de diciembre, pero desde las 19 (hora argentina), la FIFA pondrá a la venta entradas para el público en general en los sectores comunes del estadio para todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes.