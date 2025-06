River en el Mundial de Clubes 2025: tabla de posiciones del Grupo E

El conjunto argentino se juega la clasificación a octavos de final en la última fecha del certamen internacional.

River se encuentra en plena competencia del novedoso Mundial de Clubes 2025 que se disputa en Estados Unidos y que lo tiene en el Grupo E junto al Urawa Red Diamonds de Japón, Rayados de Monterrey de México e Inter de Italia.

El conjunto argentino se presentó en el Lumen Field de Seattle ante una multitud de hinchas, con un triunfo 3-1. Más tarde fue el turno de los mexicanos e italianos, que tienen al argentino Lautaro Martínez; que igualaron 1-1.

Tras el debut ante Urawa, el camino del «Millonario» siguió con su segunda presentación, que fue este sábado 21 de junio a las 22 de la Argentina, contra el Rayados, y que no pasó del 0-0.

Los de Núñnez, ahora, cerrarán su participación en el Grupo E el miércoles 25, cuando se mida con el Inter a las 22.

El calendario de River en el Mundial de Clubes 2025

El cronograma de River en la fase de grupos:

. Martes 17 de junio: River vs. Urawa Red Diamonds, 16:00 (ARG). Estadio: Seattle

.Sábado 21 de junio: River vs. Monterrey, 22:00 (ARG). Estadio: Los Ángeles

.Miércoles 25 de junio: Inter vs. River, 22:00 (ARG). Estadio: Seattle

Cómo registrarse gratis en DAZN para ver el Mundial de Clubes 2025

Para acceder a los partidos del Mundial de Clubes, los usuarios solo necesitan registrarse en el sitio web oficial de DAZN o descargar su aplicación móvil.

El proceso de registro es fácil y no requiere ningún pago, ya que la plataforma ha decidido ofrecer el torneo sin costo para todos los aficionados.

.Ingresar a www.dazn.com

.Hacer clic en Iniciar sesión

.En caso de no tener usuario, registrarse con un correo electrónico

.Completar los datos requeridos -Nombre, apellido y contraseña-