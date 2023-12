Riquelme: «Si a la jueza la hicieron socia en 2013, es porque ella cree que todo está en regla»

El candidato a presidente de Boca se mostró confiado con que Analía Romero, la jueza que ahora lleva la causa, habilitará las elecciones.

El vicepresidente y candidato a presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó este lunes una entrevista con el canal del club en el que le pidió a la jueza Analía Romero que habilite las elecciones.

«Les pido a los socios que por favor no nos relajemos ni un segundo. Confío en la Justicia, tengo que confiar en la Justicia. Ayer hubiera sido maravilloso poder votar, pero hoy fue un día importante porque la causa cambió de manos», expresó el ex futbolista en relación a que apartaron a Alejandra Débora Abrevaya, quien suspendió las elecciones, y la causa cayera en manos de Romero.

En este marco, Riquelme explicó que ahora «Analía Romero lleva adelante la causa», y que «ella, junto a su marido e hijos pasaron a ser socios activos en 2013», por lo que consideró: «Si los hicieron socios es porque ella cree que todo está en regla».

«Y si la jueza aceptó ser socia con su familia y cree que todo está en regla, vamos a tener elecciones. Que es lo que queremos», manifestó el ídolo «xeneize», y añadió: «Queremos que voten todos los socios habilitados. No estamos presionando. El club tiene un estatuto que hay que respetar».

El candidato oficialista apuntó contra Mauricio Macri, al que acusó de querer «entretener con una cosa y otra, pero mientras tanto, su intención es intervenir el club», y disparó: «Ibarra nunca contesta cuando le consultan por 51.473 socios. Se hace el tonto. Nos quieren arrancar el corazón y vender el club a sus amigos».

Sobre la manifestación del domingo, el ex futbolista, destacó: «Lo de ayer lo viví como un hincha más, pero no tenemos que perder de vista que nos privaron de una fiesta, votar en La Bombonera, No nos podemos relajar un segundo, porque el señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club».