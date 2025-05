«Ricardo Darín, presa de Javier Milei»: El País de España se hace eco del empanada gate

El actor estuvo en el centro de la escena al cuestionar al Gobierno por la caída del poder adquisitivo de los salarios.

En el programa “La Noche de Mirtha Legrand”, el actor Ricardo Darín se refirió a la situación del país y a las políticas anunciadas por el Gobierno nacional que apuntan a que los ciudadanos saquen “los dólares del colchón” a través de la eliminación de controles a los movimientos de dinero.

Tras la polémica el prestigioso diario español El País se hizo eco de la noticia y publicó un extenso análisis de lo sucedido.

“La verdad es que no entiendo nada”, siguió Darín su diálogo con Mirtha Legrand. “Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. ¡48.000 pesos!”, equivalentes a unos 43 dólares, advirtió el actor. “Los precios son terribles, no alcanza la plata”, acotó la conductora. “No entiendo, hay algo que no me termina de cerrar”, remarcó Darín. “No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal, muy mal”.

La declaración de Darín activó al ejército de trolls que cada día defienden a Milei en las redes sociales. Los ultras acusaron al actor de comer empanadas “de oro”, se lo tildó de “kuka” —por kirchnerista— y circularon decenas de memes con críticas a su papel en El Eternauta. La primera línea del Gobierno se sumó enseguida a los ataques. “Terrible lo de Darín, una sorpresa, me dio vergüencita ajena”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con el canal LN+. “Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes. Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito”, afirmó. Según Caputo, “la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos”.

En la nota, el diario El País señala que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) señala que una docena costaba en abril un promedio de 22.010 pesos. Detrás de ese promedio se esconde una amplia disparidad de precios, que varían según la calidad de los productos y las distintas regiones del país o, incluso, de una misma ciudad. En Buenos Aires, las plataformas de reparto a domicilio muestran opciones desde 12.000 hasta 47.900 pesos.

El Gobierno de Milei se tomó muy en serio las declaraciones de Darío. En parte porque Darín es hoy el actor más popular de Argentina y su palabra no es tan fácil de desacreditar en redes. Y en parte porque expuso una cuestión clave: la Casa Rosada exhibe la bajada de la inflación como uno de los logros centrales de sus 16 meses de gestión. Pero la desaceleración del IPC tuvo como correlato una profunda recesión, un fuerte ajuste de los ingresos y una disparada de los precios medidos en dólares debido a una apreciación artificial del peso.

Este lunes, después del revuelo, Ricardo Darín volvió a hablar de las empanadas y se quejó del trato que recibió de Caputo. “Cada uno interpreta lo que quiere. En realidad, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio y demás. Me parece que queda claro de qué estamos hablando. Los precios están elevados y la gente lo sabe”, dijo al canal América TV. Y le dedicó unas palabras al ministro de Economía. “No tiene nada que ver con hablar ni mal del Gobierno ni mal del señor Caputo […] Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No tiene por qué decirme Ricardito y ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público”. Para Milei y su Gobierno, las empanadas son cosa seria.