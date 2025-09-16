Representantes estudiantiles en el Tren Solar

Esta iniciativa refleja el compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de la provincia.

De la experiencia participaron representantes y chico 10 de los departamentos de Tumbaya; Tilcara; Humahuaca; El Carmen; Palpalá; Yavi; Cochinoca; Susques; Valle Grande; Ledesma y Santa Bárbara.

Desde la secretaría se informó que las representantes interesadas en formar parte de la experiencia Tren Solar de la Quebrada podrán comunicarse al 0388-4239423 o al correo: gestiondelagobernacion@gmail.com