Representantes estudiantiles en el Tren Solar

Sep 16, 2025 Locales 0

Por iniciativa del Gobierno de la Provincia, en el marco del plan de responsabilidad social empresarial, un grupo de representantes estudiantiles de las 4 regiones disfrutaron del recorrido del Tren Solar de la Quebrada.

El contingente hizo el tramo Volcán – Purmamarca, vivenciando una experiencia única que ofrece este servicio turístico.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Gestión de la Gobernación, busca promover la inclusión y el desarrollo regional, permitiendo conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de la Quebrada.

El Tren Solar de la Quebrada se consolidó como un atractivo turístico destacado de Jujuy, con una propuesta inigualable.

Esta iniciativa refleja el compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de la provincia.

De la experiencia participaron representantes y chico 10 de los departamentos de Tumbaya; Tilcara; Humahuaca; El Carmen; Palpalá; Yavi; Cochinoca; Susques; Valle Grande; Ledesma y Santa Bárbara.

Desde la secretaría se informó que las representantes interesadas en formar parte de la experiencia Tren Solar de la Quebrada podrán comunicarse al 0388-4239423 o al correo: gestiondelagobernacion@gmail.com

