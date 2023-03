Red Hot Chili Peppers en Argentina: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El grupo californiano Red Hot Chili Peppers se presentará en noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de las expectativas que surgieron cuando la inigualable banda de punk y funk anunció fechas en Brasil, Red Hot Chili Peppers hace realidad el sueño de miles de fans y confirma show en Argentina con su formación original, para el viernes 24 de noviembre en el Estadio River Plate. Las entradas para ser parte de esta noche única podrán adquirirse en la instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del lunes 27 de marzo a las 10 am (por 48 hs o hasta agotar stock), y luego en la venta general que comenzará el miércoles 29 de marzo a las 10 am. En ambos casos, la única plataforma oficial de venta será Allaccess.com.ar y los tickets se podrán adquirir en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA.

Tras la reincorporación del guitarrista John Frusciante en 2019 luego de 10 años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos con el material de sus sesiones en el estudio: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Los rumores por la etapa sudamericana del tour no pararon de crecer desde noviembre del año pasado, cuando se viralizó un video del baterista de la banda, Chad Smith, asegurándole a un fan argentino que volverían a tocar en el país en el 2023. Las fechas anunciadas a comienzos de marzo en Brasil reavivaron el sueño.

Desde 1993, cuando hicieron su debut en vivo en el país, la banda vino en siete ocasiones, mientras su público fiel crecía en números y se sumaban nuevas generaciones de fans. La última vez fue en el año 2017, cuando cerraron el festival Lollapalooza. El show en River promete ser la oportunidad para reencontrarse con los Red Hot y ser parte del cruce entre la adrenalina de sus estrenos y el paso obligado por clásicos.