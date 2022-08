Récord: cómo le fue en el rating al estreno de «House of the Dragon»

La cadena anunció que la serie, precuela de «Game of Thrones», fue lo más visto de la plataforma.

Sin lugar a dudas rompió todas las expectativas y más: la serie «House of the Dragon» logró este domingo una audiencia de 9,9 millones de espectadores en la televisión, convirtiéndose de esta manera en el mejor debut en la historia de la cadena en manteria de rating.

Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, dijo: “Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Esperamos compartir con el público qué más tienen reservado George, Ryan y Miguel para esta temporada”.

Los fanáticos inundaron de mensajes las redes sociales debido al estreno y lo transformaron en tendencia. Además, miles de clientes de Estados Unidos reportaron problemas para ver la serie debido al gran caudal de gente en línea.

