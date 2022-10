RECONOCIMIENTO AL MENSAJE DE VISIBILIZACIÓN DE LA CULTURA JUJEÑA EN LOS VESTIDOS DURANTE LA FNE

Ediles capitalinos hicieron entrega de los dispositivos legales que declaran el beneplácito por el mensaje de visibilización de las múltiples facetas de la cultura jujeña, expresado en los vestidos exhibidos durante la elección de la representante por el Departamento Dr. Manuel Belgrano, en el marco de la 71° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Por tal razón, concejales recibieron a las representantes Agustina Arraya (Escuela Provincial de Arte N° 1 Medardo Pantoja) y Camila Martínez (Colegio Secundario N°34), que vistieron diseños de gran particularidad, haciendo alusión a la deforestación, incendios en las Yungas, a Warmi reina andina, el carnaval y la cultura jujeña. También estuvieron presentes los diferentes artistas involucrados en la confección de los vestidos, tales como la diseñadora Mónica Alejandra Sosa, conocida en la provincia por sus destacados diseños en diferentes candidatas a lo largo de los años, y los artistas plásticos jujeños: Ariel Cortez, Rolando Veliz, Leopoldo Pantoja, Leonardo Vargas, Hernán González Mur, Víctor Gallardo, Froilán Colque y Leonel Jaramillo, que también recibieron el correspondiente reconocimiento por su laboriosa tarea.

Acompañaron al presidente del Concejo Deliberante Lisandro Aguiar, los concejales: María Galán, Patricia Moya, Melisa Silva y José Rodríguez Bárcena.

En ese marco, la concejala María Galán, autora de la iniciativa, expresó que “venimos desde el Concejo Deliberante reconociendo los diseños de los vestidos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, nos llama mucho la atención que la juventud hoy piense en exhibir un vestido y contar respecto al cuidado del medio ambiente buscando concientizar. También reconocimos a la diseñadora y, a través de su diseño, a los artistas jujeños que trabajaron en equipo”.

En ese sentido, la edil radical agregó “nosotros vamos a seguir apostando y colaborando con la juventud que viene trabajando en conjunto con su familia y la institución educativa”.

A su turno, la diseñadora y creadora de los vestidos, Mónica Alejandra Sosa, comentó: “estoy muy contenta por este reconocimiento a los diseños que vengo haciendo hace ya un par de años, si no me equivoco ya son 5 o 6 años haciendo vestidos con temática en la Fiesta de los Estudiantes. También contenta porque tuve la posibilidad que los artistas me permitieran hacer un vestido con sus obras de arte, ese vestido se llamó La Hermandad de los Artistas Jujeños, en él quería mostrar el arte de cada uno de ellos y que se pueda conocer tanto a nivel provincial como nacional. Así que muy contenta por el mimo que nos dieron hoy”.

Seguidamente, Mónica Sosa destacó que sus diseños tuvieron una alta repercusión fuera de Jujuy, y dijo: “me hablaron bastante desde afuera, se quedaron sorprendidos de la tela en sí, con los cuadros de los artistas, me invitaron a mostrarlos en Buenos Aires, pero no pude ir y ahora los voy a mostrar a nivel internacional, primero en Milán y otros países más que por el momento son sorpresa”.

Por su parte, Agustina Arraya, representante de la Esc. Provincial de Artes N° 1, se refirió al reconocimiento recibido, “la verdad es muy lindo, agradezco que hagan este reconocimiento más que nada por los artistas, porque gracias a ellos y a Alejandra tenemos los vestidos”.

Respecto a como surge la idea de utilizar en la FNE vestidos con temáticas, Arraya explicó que “en un principio iba a usar un vestido común, pero cuando la encontré a Alejandra y me probé el primer vestido sobre el empoderamiento de la mujer coya me encantó, ese fue el que usé primero. Para el segundo estuvimos 3 días de diseño a base de imaginación, esperando que los artistas nos dieran la posibilidad de usar sus obras en él, todo muy lindo”.

Por su parte, Camila Martínez, representante del Colegio Secundario N° 34, dijo: “estoy muy agradecida con todos por el apoyo y el reconocimiento, agradecida con mi mamá también por todo lo que me ayudó, cumplió mis sueños”.

“La idea surge al pensar en un vestido que salga de lo común- continuó Martínez-, que impacte en todo Jujuy y que me represente a mí y a mi familia. Que más especial que el carnaval, sobre todo porque representa de alguna manera a mi abuelo que le encanta el carnaval. Fuimos por esa idea para representar además la cultura jujeña y concientizar sobre ella”, remarcó.