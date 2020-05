REAPERTURA DE CALLES EN SECTORES POSTERGADOS

Con una incesante agenda de trabajo de mejoramiento pata la comunidad, la intendencia de Rubén Eduardo Rivarola, está cumpliendo con los pedidos de los vecinos en diferentes sectores postergados de la ciudad.

La Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Palpalá está trabajando intensamente con un plan de reapertura, desmalezado y perfilación de calles en el sector de las 10 Hectáreas como punta pie inicial a los trabajos que están programados para todos los barrios de ese sector del ejido urbano, la idea es que mediante distintos operativos de trabajo programados por semana se pueda ir avanzando hasta cubrir la totalidad de las arterias de los barrios 10 Hectáreas, San José, 2 de Abril, Las tipas y el barrio Antártida Argentina para que hasta el mes de julio todo este sector tan amplio de Palpalá cuente con el 100% de las calles transitables.

Los trabajos consistirán en la apertura de calles cerradas por la gran proliferación de maleza, específicamente en el sector es el pasto cubano, enripiado, perfilado y limpieza de banquinas donde sea necesario en el sector que comprende desde la ruta 66 hasta el río Los Alisos. El combate contra el pasto cubano es incesante en muchos sectores de nuestra ciudad al respecto Elvio Tolaba, secretario de Obras y Servicios Públicos comentó: “Empezamos con lo que es la parte vial para la apertura de calles. En el trascurso de la semana que viene va a estar la gente de espacios verdes con los operativos de desmalezamiento específicamente para el pasto cubano y la posterior fumigación para la erradicación del mismo”. Al mismo tiempo el funcionario pidió la colaboración de los vecinos de toda la ciudad y en particular de las zonas donde iniciaron los trabajos que tengan en cuenta la limpieza y levantamiento de materiales de obras, escombros y vehículos abandonados en la vía publica ya que muchas veces esos obstaculiza el trabajo de las máquinas y no permite que se cumplan o que queden incompletos causado el malestar de los vecinos y perjudicando esto en tiempos de lluvia ya que no permiten el normal desplazamiento del agua generando otros problemas como son el estancamiento y baches en las calles.

El secretario de Obras Publicas también hizo referencia al trabajo coordinado que se realiza con Recursos Hídricos que surgieron de reuniones que se vienen manteniendo para dar solución a los pasos que están complicados en el barrio 2 de Abril y en Arrollo Huaico Grande y Huaico Chico donde se van a tener que hacer nuevos entubamiento ya que las inclemencias climáticas fueron deteriorando las que ya existían. Las obras ya dieron inicio y se realizan en forma conjunta y coordinada con Recursos Hídricos. La reconstitución de los pasos a través de la reposición de nuevos caños de hormigón ya es una realidad que beneficiara a muchos vecinos.

Además Tolaba expresó “todo esto se realiza en paralelo con lo que ya se viene trabajando en el resto de la ciudad, donde se continua con bacheo y nos seguimos juntando con los distintos centros vecinales para la coordinación de trabajos y de esta forma estamos llegando a todos los sectores de nuestra ciudad con trabajos de iluminación, desmalezado, bacheo, etc”, cerró.