Rápidos y furiosos en Córdoba: evadieron un control, chocaron otros autos en una persecución y los atraparon en los techos de un barrio

Ago 13, 2025 Policiales 0

Una impactante persecución se produjo durante las últimas horas en la ciudad de Córdoba, donde la evasión de un control de tránsito derivó en un cinematográfico seguimiento policial de un Fiat Palio que tenía pedido de captura.

Luego de evadirse por casi 40 cuadras, con algunos tramos en contramano, los delincuentes terminaron chocando. Aunque tras la colisión la búsqueda continuó a pie, y fueron atrapados en los techos del barrio Ampliación Jardín Hipódromo. Hay dos detenidos.

Las cámaras de seguridad del 911 de Córdoba detectó y rearmó gran parte de la secuencia, digna de una película de Hollywood.

Fuentes oficiales confirmaron que un control vehicular ubicado en el cruce de avenida Armada Argentina y avenida Renault, en la primera sección del barrio Santa Isabel, fue evadido por un Fiat Palio negro. Tras el alerta, surgió que el auto tenía pedido judicial. Desde allí se desató una feroz persecución policial a toda marcha.

Toda la zona sur de la capital cordobesa se vio convulsionada por la persecución que los tuvo como protagonista a policías y delincuentes por casi 40 cuadras.

Tras evadir el control, el Fiat Palio huyó por Armada Argentina y recorrió una parte de avenida Circunvalación para continuar por avenida Valparaíso. En algunos tramos de la fuga lo hizo a contramano ante el cercamiento de varias patrullas que les cortaban el paso.

El auto negro que era buscado por la policía terminó chocando contra otros dos vehículos en el barrio Ampliación Jardín Hipódromo. Foto: Policía de Córdoba

Tras cruzar varios semáforos en rojo, hubo uno en especial que detuvo la voraz marcha del Palio y lo hizo chocar cuando había varios autos esperando la señal de paso. Fue en barrio Ampliación Jardín Hipódromo; el vehículo buscado colisionó contra otros dos autos.

La colisión no evitó que los delincuentes continuaran con su escape. Esta vez, a pie y por los techos del barrio buscando burlar a sus perseguidores. Ambos terminaron detenidos.

El Fiat Palio fue secuestrado por la policía, al igual que un celular y otros elementos que estaban dentro del vehículo. Los detenidos prestarán declaración este miércoles.

