Ramiro Marra confirmó la decisión de Javier Milei: quieren cerrar la UBA

En La Noche de Mirtha Legrand, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña dejó en claro que para el Gobierno la universidad pública «no es prioridad».

En la noche de este sábado, Ramiro Marra fue uno de los invitados a la mesa de Mirtha Legrand en el ciclo La Noche de Mirtha, que se emite por El Trece. En medio de los diferentes temas de actualidad que fueron tratados, la diva señaló la cuestión que tiene en vilo al país: la emergencia presupuestaria en la universidad pública.

En este sentido, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña indicó: «Estamos preocupados por la UBA, pero hay prioridades», manifestando abiertamente que el presupuesto en la Universidad de Buenos Aires «no es prioridad» para el Gobierno de Javier Milei.

«Sino nos preocupamos por todo y no hacemos nada, hay chicos que no comen en el país», se justificó, al mismo tiempo que remarcó: «Para mi hay que darle más prioridad a la educación inicial, primaria y secundaria que a la UBA. Si nos preocupamos primero por la UBA estamos siendo egoístas», lanzó.

Seguidamente, Marra manifestó que «los gobiernos anteriores nos vendieron un discurso de que hay cosas que son gratis, nada es gratis», refiriéndose a que la UBA es financiada por el Estado, el cual les significa un problema a los libertarios porque «se mete para regular».

Cabe señalar que, esta semana, Ricardo Gelpi -rector de la UBA- indicó que si el Gobierno persistía en no brindar el presupuesto correspondiente a la Universidad de Buenos Aires, habría que cerrarla. Ante esto, Marra insistió en que «hay otras prioridades» para la gestión libertaria que encabeza Javier Milei, desestimando la importancia de una universidad que es de las más prestigiosas alrededor del mundo.

Cuál fue la advertencia del rector de la UBA ante la falta de presupuesto

«La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos», señaló Ricardo Gelpi, el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA.

En declaraciones radiales, Gelpi insistió: «Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar». Aunque destacó que «el tema crucial hoy es la cuestión económica», el recto de la destacada universidad remarcó que «el Gobierno también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública».

Al ser consultado sobre la cuestión de los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi precisó que en la UBA son apenas un 6% del universo total de alumnos, por lo que explicó que cualquier tipo de arancel que se les quiera imponer «no sería significativo para las arcas de la universidad». En ese sentido, señaló que ya aportan a través de los impuestos que pagan «porque viven en el país» y además remarcó que «la presencia de extranjeros es muy importante» por el intercambio que se produce.

«Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución», concluyó.