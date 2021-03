Rafael Santos Borré, cada vez más cerca de Gremio: el único punto que falta para cerrar la negociación

El delantero de River analiza seriamente la posibilidad de aceptar la millonaria oferta que recibió desde Brasil. La reunión con Gallardo.

Borré, autor de cuatro goles .

El ciclo de Rafael Santos Borré en River ya tiene fecha de vencimiento. El delantero colombiano, máximo goleador de la era Gallardo, no continuará en el Millonario luego de mitad de año. Su contrato se termina en pocos meses y, aunque todavía no firmó nada, hay un equipo que se posiciona como claro favorito para contratarlo: Gremio de Porto Alegre.

El conjunto brasileño ya preparó una millonaria oferta para tratar de convencerlo para que se sume al club. Y en las últimas horas se supo que el jugador empieza a considerar seriamente la posibilidad de sumarse a Gremio. Aunque su gran sueño es ir al fútbol europeo, la suma que recibiría por el contrato podría inclinar la balanza.

Si acepta el contrato de tres años, el delantero recibiría un salario cercano a los dos millones de dólares por temporada. Un total de seis millones, una cifra imposible de igualar para River. Incluso superior a la que había propuesto Palmeiras, otro de los interesados.

El único punto que queda por resolver es la duración del contrato. Porque a pesar que desde Brasil le ofrecen tres años (que se puede extender por otro más), Borré quiere cuatro, con la posibilidad de llevarlo a cinco años.

Mientras tanto, la ventaja para Gremio es que no tendrá que pagar por su pase ya que Borré, de 25 años, quedará libre a mitad de año. Pero esa cuestión tiene un asterisco por definirse. Porque aunque Gremio (o el equipo que lo incorpore) no está obligado a pagar por su ficha, ya que se iría libre, Borré quiere que a River le quede algo de dinero por la operación. Se trata de un agradecimiento por lo que vivió en el equipo de Núñez. Por el momento no se sabe si Gremio está dispuesto a compensar al Millonario.

Este sábado podría haber una reunión entre Borré y Gallardo. Fuentes cercanas a River aseguran que podrían hablar sobre el futuro del jugador.

Mientras se define la salida de Borré, el Pato Fillol llenó de elogios al River de Gallardo

El arquero campeón del mundo e ídolo de River Ubaldo Matildo Fillol expresó este viernes que “si este no es el mejor momento de la historia del club, pasa raspando” y lo comparó con otros ciclos exitosos.

“Si este no es el mejor momento de la historia de River, pasa raspando. Creo que es uno de los momentos más importantes. Lo fue en el 75, cuando salimos bicampeones; y fue importante La Máquina, allá por el ’40, pero esto es esplendoroso”, señaló Fillol en diálogo con ESPN.

El Pato Fillol, un histórico de River y la Selección .

De esta manera Fillol, campeón con River en siete ocasiones, elogió la gestión de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club con 12 títulos.