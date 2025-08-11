Quiso robarle a un taxista, provocó un accidente y su papá lo entregó a la policía

Un joven de 19 años intentó, en Godoy Cruz, Mendoza, robarle a un taxista que lo llevaba, pero al golpearlo con la culata de su arma de fuego provocó un accidente en el que él también resultó herido. Al regresar a su casa le confesó lo sucedido a su padre, que decidió entregarlo a la policía.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana de este domingo, en el barrio Jardín Hipódromo. Allí, el ladrón y su cómplice se subieron a un taxi e intentaron robarle con un revolver al conductor, otro hombre de 29 años, para lo cual, primero lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

Esto generó que el taxista perdiera el control del auto y chocara contra un árbol. Como consecuencia, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo, mientras que los dos agresores huyeron sin llevarse nada.

La policía fue alertada del hecho en primera instancia por un llamado al 911, por lo que el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar para asistir a la víctima del hecho, informó el diario Los Andes.

Minutos después, al número de emergencia llegó un nuevo llamado vinculado al mismo caso en el que un hombre, el padre de uno de los ladrones informó que su hijo había llegado herido a su domicilio y confesado su participación en el asalto.

Como consecuencia, policías se acercaron hasta la vivienda ubicada en el barrio Campo Papa y arrestaron al joven.

Durante la requisa al taxi se encontró un revólver calibre .38, presuntamente utilizado en el hecho.

El taxista, en tanto, sufrió traumatismo de tórax y resultó lastimado en su pie derecho, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

En el lugar trabajaron efectivos de la UID y Policía Científica. Interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción. El agresor será imputado por el intento de robo agravado y lesiones, añadió la prensa local.