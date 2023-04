Quiénes son los tres macristas acusados de entorpecer negociaciones con el FMI

Tras la denuncia de Sergio Chodos, trascendieron los nombres de los tres economistas, referentes de la gestión macrista, apuntados por el Gobierno.

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, denunció este domingo que tres referentes «del Gobierno anterior» pidieron al organismo que no brinde asistencia a la Argentina para entorpecer así las negociaciones.

En una semana signada por la fuerte suba del dólar blue, los rumores de devaluación y hasta de cambios en el Ministerio de Economía, desde el Gobierno ahora alertar sobre una maniobra que fue calificada como «golpista» por parte de algunos funcionarios como fue el caso de Agustín Rossi. Es que la oposición buscaría así dejar sin apoyo del FMI a la Argentina.

Sin mencionarlos con nombre y apellido, Chodos, calificó de «antipatria» a “tres economistas del gobierno anterior». En clave enigmática, el representante ante el organismo multilateral dijo que “uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, otro está sospechado de lavado, y el último declaró el default con nombre coqueto”.

El director ante el organismo describió a la situación como “triste” y apuntó contra tres economistas, todos funcionarios del Gobierno anterior, que hablaron con integrantes del FMI «para pedir que no le den a la Argentina ni un front load (anticipos) ni desembolsos, bajo el argumento de que si esperan negocian con ellos un nuevo programa».

Quiénes son los tres ex funcionarios macristas acusados de entorpecer negociaciones con el FMI

Según informó ámbito.com, los nombres apuntados por el Gobierno son los del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, su antecesor Alfonso Prat Gay y el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris. En el Ejecutivo consideran que la estrategia “busca empujar al país al default”, al tiempo que “le gustaría pensar que no tendrán mucho impacto en el curso de las negociaciones”.

El dirigente de peso que eligió guardar el anonimato, dijo que el pedido de los ex funcionarios estuvo enfocado en que el organismo “no modifique el calendario de pagos y desembolsos”. Incluso en el Gobierno afirman que la requisitoria busca que el FMI no concrete los desembolsos que ya están pautados.

Qué dijeron los economistas apuntados por el Gobierno

Sin desmentir ni confirmar la acusación, Hernán Lacunza se expresó a través de Twitter. “Siempre es útil una teoría conspirativa para explicar falencias propias. Así, el riesgo cambiario depende de rumores del mercado; los desembolsos del FMI de lo que presuntamente diga la oposición. No atrasen el tipo de cambio y el rumor será inverosímil, cumplan con el programa y desembolso garantizado”, escribió.

Por su parte, desde el entorno de Guido Sandleris desmintieron «categóricamente» la acusación, que calificaron como «un invento», según el mismo medio citado.

En tanto, por el lado de Alfonso Prat Gay, hasta el momento no hubo expresiones al respecto.