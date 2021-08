Quién es Rand Paul, el político bloqueado en YouTube por publicar desinformación sobre el Covid-19

El senador republicano afirmó en un video que los barbijos no son efectivos para frenar la propagación del coronavirus. Este no es su primer pleito con Google.

Donald Trump no es la única figura de la política estadounidense con acceso vedado a redes sociales. Con menor visibilidad en relación al expresidente de Estados Unidos, y únicamente en YouTube, el senador Rand Paul es el último republicano en ser reprendido por una compañía tecnológica, en este caso Google.

La suspensión de la cuenta en YouTube de Paul se confirmó luego de un video en el que este hombre de 58 años, que representa en el Senado al Estado de Kentucky, dijo que lo barbijos de tela no son eficientes para frenar la propagación del Covid-19. Esta es la segunda vez que Google elimina contenido publicado por el republicano.

“La mayoría de las máscaras que se obtienen sin receta no funcionan. No previenen la infección “, dijo Paul en el video ahora eliminado. Sin embargo, señaló que las máscaras N-95 son eficaces para esos fines.

La explicación de YouTube y la réplica del suspendido

En declaraciones a The New York Times, un vocero del portal de videos explicó que allí se prohíben los mensajes con “afirmaciones de que los barbijos no tienen un papel en la prevención de contagios de Covid-19”. La suspensión impuesta implica que el republicano no podrá utilizar YouTube durante una semana.

Paul reconoció en un comunicado que YouTube tenía derecho a suspenderlo. No obstante argumentó que la decisión de Google marca “una continuación de la estrecha colaboración (de esa empresa) con el gobierno”.

Tal como nota el sitio Engadget, YouTube retiró miles de videos con afirmaciones erróneas sobre las vacunas contra el Covid-19 y desinformación general sobre la pandemia. Entre los casos más relevantes se incluye la suspensión del perfil de Sky News Australia.

Sobre Rand Paul

Además de político y miembro del Partido Republicano, Randall Paul es oftalmólogo. Es hijo del exrepresentante del Estado de Texas, Ron Paul. Cuando asumió su cargo en 2010, se convirtió en el primer estadounidense en ser parte del Congreso, al mismo tiempo, que su padre.

Dentro de su partido, se inscribe en el ala más conservadora.

También en Twitter

En la red social de microblogging también se evidencian repercusiones por la postura de Rand Paul y su círculo cercano en relación a la pandemia de coronavirus y a las medidas en respuesta a la crisis sanitaria.

La cuenta en Twitter de Marjorie Taylor Greene, también representante del Partido Republicano, fue suspendida durante una semana tras la publicación de un tuit en el que dijo que las vacunas contra el Covid-19 estaban fallando, y que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no debería aprobarlas.

En esa red social, los usuarios pueden ser expulsados en forma permanente luego de cinco violaciones a la política de contenido. El expresidente Donald Trump ingresó en esa lista, además de estar bloqueado en YouTube, Facebook e Instagram, entre otras plataformas.