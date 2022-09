Quién es la Máscara: una campeona del mundo sorprendió a Natalia Oreiro

La deportista estaba escondida bajo el disfraz del personaje de Alexia, la dama antigua, y la conductora no pudo contener su euforia.

El quinto programa de ¿Quién es la máscara? trajo una nueva revelación al certamen. Natalia Oreiro desenmascaró al personaje y dejó perplejos a sus colaboradores con la identidad.

En esta emisión, hubo cuatro duelos y fue finalmente el personaje de Alexia, la que quedó eliminada. Acto seguido, se reveló que Magui Aicega era quien se encontraba debajo del personaje de la dama antigua.

La Leona había interpretado el hit “I was made for loving you”, pero ninguno de los investigadores había podido adivinar su identidad. Roberto Moldavsky había arriesgado que era Iliana Calabró, Wanda Nara había apostado por Soledad Silveyra, mientras que Lizy Tagliani y Karina La Princesita pensaron que era Claudia Villafañe.

Magui Aicega fue eliminada de Quien es la mascara.

Al ver la cara de la deportista, la sorpresa de todos en el estudio fue total. “¡Magui Aicega! ¡Diosa! ¡Sos re grosa, campeona con las Leonas, mundial!”, expresó Natalia completamente eufórica al ver su rostro. Y agregó: “Sos una ídola total, de toda la Argentina, llevaste a lo más alto al deporte, fuiste capitana también”.

En tanto, se sorprendió con su talento para el canto, a lo que Aicega replicó: “No, no canto, yo los amaba cuando me decían que cantaba re bien”.

“Un placer, la verdad que esta semanita me divertí con ustedes mirándolo, con la gente. Impresionante. Aparte me mata todos los que decía que era, no pegaron ni uno”, acotó divertida la exjugadora de hockey. Pero reconoció: “Karina fue la única que al principio dijo que era deportista, pero no podía decir nada. La única que por ahí sabía un poquito era mi hija”.