“Queremos que la verdad salga a la luz”: presentaron una demanda por la tragedia en la Bahía de Biscayne, Miami, que provocó la muerte de tres niñas

El 28 de julio, un velero que llevaba a cinco niñas y a su consejera fue impactado por una barcaza en la Bahía de Biscayne. La tragedia, que conmocionó a todo Miami, causó la muerte de tres niñas y dejó heridas a otras personas. Ahora, una de las familias quiere llevar el caso a los tribunales.

La familia de una de las sobrevivientes presentó la demanda contra Waterfront Construction, la empresa dueña de la barcaza, y también contra Miami Yacht Club y Youth Sailing Foundation, por presunta negligencia en el accidente. La causa se radicó en el tribunal de Miami Dade para reclamar reparaciones por los daños físicos y emocionales sufridos.

¿Qué dice la demanda contra Waterfront Construction, Miami Yacht Club y Youth Sailing Foundation?

La familia de la niña sobreviviente, identificada como E.Z. para preservar su identidad, presentó una demanda en el tribunal de Miami Dade contra Waterfront Construction, Miami Yacht Club y Youth Sailing Foundation, acusándolos de negligencia en el accidente ocurrido.

El documento legal señala que E.Z. sufrió lesiones graves y pérdidas permanentes, que incluyen dolor, discapacidad, angustia mental y perjuicios económicos.

La tragedia del 28 de julio en la Bahía de Biscayne conmocionó a Miami y abrió un debate sobre la seguridad en zonas de navegación recreativa. Captura WSVN-TV, vía AP.

El abogado de Waterfront Construction, Lorenzo Palomares, confirmó al medio local Telemundo 51 que la empresa está colaborando con la Guardia Costera y que prefieren no hacer declaraciones formales para no interferir en la investigación: “Estamos trabajando con la Guardia Costera. No vamos a hacer una declaración formal. Queremos que la investigación proceda”, dijo al medio.

Palomares resaltó la trayectoria de la empresa, que lleva más de 30 años sin incidentes graves, y la experiencia del capitán, con 12 años al mando de la embarcación. También mencionó que el vigía contaba con 8 años de trabajo sin incidentes importantes antes del choque del 28 de julio.

Sobre la velocidad del remolcador “Wood Chuck”, aclaró que iba a 3.5 nudos y que ese dato constará en el informe oficial. “No hemos retenido un solo hecho, queremos que la verdad salga a la luz. No hay nada que ocultar aquí. Todos somos padres y lamentamos esta tragedia”, afirmó.

La demanda judicial busca responsabilizar a Waterfront Construction, Miami Yacht Club y Youth Sailing Foundation por las consecuencias del accidente. (WSVN-TV via AP)

El abogado agregó que la barcaza regresaba luego de derribar un muro marino en Star Island para descargar escombros y subrayó: “No vamos a juzgar este caso en los medios. Lo juzgaremos en la corte”.

¿Quiénes eran las víctimas del trágico choque náutico en Miami?

El accidente del 28 de julio se cobró la vida de tres niñas. Dos de las víctimas fatales, Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Victoria Ko, de 13, murieron ahogadas, según dictaminó el médico forense de Miami-Dade. Arielle Buchman, de 10 años, falleció dos días después, tras permanecer en estado crítico.

La comunidad espera justicia para las víctimas y medidas que eviten futuros hechos similares. (WSVN-TV via AP)

Yankelevich era la nieta de la famosa productora argentina Cris Morena, quien le dedicó sentidos posteos en sus redes sociales y desde su entorno se pidió privacidad para la familia en este momento de profundo dolor.

Calena Areyan Gruber, de 7 años, sufrió heridas que requirieron hospitalización, pero ya fue dada de alta. Su abogado, Justin Shapiro, expresó al medio estadounidense: “Está consciente de que podía morir y le repite eso a sus padres. Va a ser un camino muy duro para ella y su familia”.

Daniella Levine Cava, alcadesa del condado de Miami-Dade, se pronunció por el choque náutico que causó la muerte de tres niñas en Bahía de Biscayne. Foto X.com/@MayorDaniella

Dos sobrevivientes más, una joven de 19 años y la niña de la familia demandante, fueron rescatadas sin necesidad de hospitalización. La conmoción por la tragedia sacude a la comunidad de Miami. La misma tarde del accidente, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó sus condolencias a las familias y dijo sentirse “absolutamente destrozada” al enterarse de las dos primeras muertes.