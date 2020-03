QUEDATE EN CASA: ¿ES NECESARIO USAR BARBIJO?

Ante la situación sanitaria y la demanda de medidas de protección por el coronavirus, tal como sucede con el barbijo, el Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que su uso no está indicado para la vida cotidiana, ya que solo corresponde al personal médico de áreas puntuales.

Las medidas excepcionales que rigen en territorio jujeño, con un caso positivo confirmado, nos convocan al cuidado personal y social ante el avance de la enfermedad y especialmente al lavado de manos con agua y jabón, la desinfección de espacios y objetos y la distancia mínima de un metro entre las personas. La información precisa, resulta vital. Por ello y con múltiples consultas sobre la conveniencia de utilizar barbijo, la cartera sanitaria reiteró en qué casos está contemplado.

“Para estar en nuestra casa o salir a la calle por trámites rápidos o eventuales compras, no necesitamos usar barbijo porque el virus no circula en el aire, no está en el ambiente”, explicó el Infectólogo, Raúl Román.

“No hay por qué llevar barbijo en nuestra rutina. No está indicado. Además, si lo utilizáramos de manera habitual, generaríamos un vapor de agua sobre boca y nariz que sería entrada fácil para cualquier virus respiratorio”, agregó el especialista.

A los equipos de Salud

“El empleo del barbijo en las instituciones sanitarias, debe ser a su vez apropiado y correcto y conlleva indicaciones precisas. Este elemento está destinado solo para el uso de enfermeros y médicos en contacto con los pacientes que presentan síntomas respiratorios. A su vez, se colocará a la persona que se considere sospechosa de coronavirus”, agregó Román.

El barbijo tiene dos colores: celeste muy suave por fuera y blanco por dentro. El borde superior, posee una tira metalizada que presiona el tabique nasal mientras la tirilla superior debe atarse hacia arriba. La otra, bajo la boca, se ata suavemente hacia atrás del cuello. De ese modo, el barbijo queda bien cerrado y permite respirar aire filtrado.

Es fundamental “no tocarlo mientras se usa porque el impacto de los gérmenes queda sobre el barbijo. Una vez finalizado el trabajo, se retira primero de arriba, luego de abajo y sin tocarlo, se deposita en una bolsa roja para residuos patógenos e inmediatamente, se realiza el lavado de manos con agua y jabón”, sostuvo Román.

Por último, la principal recomendación es el lavado de manos frecuente y la desinfección de las áreas de trabajo y objetos más utilizados, con lavandina diluida en agua. Del mismo modo, se debe mantener una distancia mínima de un metro entre las personas.