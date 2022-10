Qué significa la carita conteniendo lágrimas en WhatsApp

El emoji de la carita conteniendo lágrimas en WhatsApp sirve para expresar varias emociones. Cuáles son.

Los emojis de WhatsApp representa parte de la cultura de algunos países a nivel mundial. Pero a ello se le agrega una serie de detalles bastante específicos que siempre debes tomar en cuenta al momento de enviárselo a alguien.

¿Sabes realmente qué significa el emoji de la cara conteniendo las lágrimas?

Según la web, el emoji de la cara conteniendo las lágrimas en WhatsApp también se le conoce como “Face Holding Back Tears” en inglés.

Puede usarse para expresar una variedad de emociones que incluyen tristeza.

También tienen que ver con la ira y vergüenza.

En algunas ocasiones puede significar en WhatsApp admiración y gratitud.

Cómo escuchar mensajes de voz sin entrar a WhatsApp

Lo primero que debes hacer es ingresar a los Ajustes de tu celular.

Allí deberás colocar en la barra de búsqueda la palaba “WhatsApp”.

Ahora ingresa a la carpeta y selecciona Media.

En ese instante observarás que se abren diversidad de archivos.

Selecciona la carpeta WhatsApp Audio.

Allí no solo observarás todos los mensajes de voz o notas de audio que has recibido a lo largo de la historia.

Pero también encontrarás los audios que has enviado.

De esa forma nunca más entrarás en WhatsApp y dejar en visto.