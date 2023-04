Qué significa el ícono de la bandera en los chats de WhatsApp

Muchas personas desconocen por qué aparece un ícono de la bandera al lado de su conversación en WhatsApp.

A pesar de que WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas, a veces presionamos ciertos botones y, por desconocimiento, no sabemos cómo volverlos a la normalidad. Uno de ellos es el ícono de la bandera que se muestra justo al lado de nuestros mensajes.

Qué significa el ícono de la bandera al lado de tus chats en WhatsApp

Se trata de la función de Favoritos.

Solo se mostrará así en las conversaciones o chats que tienden a desaparecer en 24 horas, un día o hasta 7 días.

De esa manera esos chats que tienen ese símbolo no se borrarán. Esto reemplaza el ícono de la estrella que era también para marcar como favorito un chat.

Sin embargo, si ves eso en tus chats de WhatsApp, puedes hacer lo siguiente.

Tan solo debes presionar el texto que tiene esa banderita.

Luego en la barra superior observarás una bandera un poco más grande.

Púlsala y listo, ya ese mensaje desaparecerá como los demás.

En caso tu amigo y tú estén de acuerdo que ese mensaje deba permanecer, entonces ninguno de ustedes desactive esa opción.

Recuerda que tienes que ponerte en contacto con la otra persona para definir si ese chat se va o no de la conversación.

En caso de que decida que no debe permanecer, simplemente uno puede hacer toda la configuración.