¿Qué pasa si te morís en Disney? Un extrabajador del parque revela cuál sería el oscuro procedimiento

“No puedes morir en Disney aunque quisieras”, afirma en un TikTok viral un extrabajador del parque Magic Kingdom al que muchos consideran como “el lugar más feliz del mundo”.

En el posteo viral -que fue publicado hace ya tiempo pero tuvo un revival en los últimos días—, Tom Cruz revela la particular política de la empresa respecto de las personas que mueren dentro de sus instalaciones.

“Nadie murió ni morirá jamás dentro de un parque o propiedad de Disney. Es el lugar más feliz del mundo y no puedes permitir que tus visitantes mueran allí”, dice Cruz sin miedo a equivocarse.

La anécdota del tiktoker

El exempleado recuerda cuando un día un médico tuvo que atender de urgencia a un anciano que se descompensó mientras hacía la fila de una de las atracciones.

Los intentos de reanimación fracasaron. Ahí -cuenta Cruz—, el personal de salud tuvo una actitud que le llamó la atención: a pesar de que el hombre no reaccionaba siguieron practicándole RCP durante casi 15 minutos.

Tom Cruz hizo un story time en TikTok sobre la política de Disney con los muertos. Foto: captura TikTok

“Durante todo este tiempo, el hombre no respiraba. Le estaban haciendo RCP, intentando reanimarlo, pero sin suerte. Pensé: ‘Este tipo está muerto, ¿por qué siguen intentando traerlo de vuelta?’”, relató Cruz.

Para resolver sus dudas, Cruz le preguntó a su empleador por qué los paramédicos habían tenido esa actitud tan extraña y este supuestamente le contó que el parque tendría un protocolo estricto cuando se trata de muertes. “El gerente dijo: ‘Nadie muere en Disneyworld, a todos se les resucita o se intenta resucitarlos hasta que salen de la propiedad y se los declara formalmente muertos’”.

En este sentido, la supuesta política de Disney de nunca declarar oficialmente la muerte de nadie en sus parques y hoteles sería similar a la de muchas grandes empresas que no quieren contabilizar cadáveres.

La política de Disney sería la de no declarar a nadie muerto en sus instalaciones. Foto: REUTER

La premisa sería que mientras una persona se encuentre en sus propiedades, se la considerará en estado de “intento de reanimación”. Aunque esté muerta, los paramédicos deben seguir intentando salvarle la vida hasta que sea retirada de las instalaciones.