Qué necesita River para ser campeón ante San Lorenzo

Con el empate de Talleres, el puntero mantiene una diferencia de nueve puntos y tiene la chance de consagrarse contra el Ciclón.

Barracas Central doblegó este fin de semana al líder River por 2-1 como local, en la continuidad de la 22da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Los goles del «Guapo» fueron de Carlos Arce y Mauro Peinipil, mientras que el descuento del «Millonario» lo consiguió el colombiano Miguel Borja.

Con este resultado, el equipo de Martín Demichelis continúa como líder de la competición con 50 puntos sacándole nueve de diferencia a Talleres de Córdoba que empató su partido ante Godoy Cruz cómo local y la misma cantidad a San Lorenzo que viene de vencer 1-0 a Rosario Central.

De esta manera, River podría ser campeón si le gana el a Colón en el Monumental y derrota al Ciclón el sábado a la noche en el Nuevo Gasómetro, ya que este domingo la AFA confirmó que el clásico se adelantó para ese día a las 20.30.

QUÉ TIENE QUE PASAR PARA QUE RIVER SEA CAMPEÓN

El líder de la Liga Profesional tiene la oportunidad de mantener los nueve puntos de ventaja a los escoltas si se impone este fin de semana ante el equipo de Néstor Gorosito, y ahí, quedarían doce puntos en juego. En caso de repetir un triunfo ante San Lorenzo, seguiría con la misma distancia a misma cantidad de puntos en juego. Por lo tanto, si Talleres no le gana a Sarmiento en Junín (el jueves a las 19), el equipo de Núñez podría dar la vuelta olímpica en el Bajo Flores.

En caso de que el equipo cordobés sume de a tres ante Sarmiento, la definición del torneo quedaría abierta hasta el próximo lunes a pesar de que el «Millonario» se imponga en los dos partidos que vienen: el equipo de Gandolfi seguiría nueve unidades debajo de River y aún con la posibilidad de cosechar un total de 12, ya que en la fecha 24 jugará contra Unión (19.30 en el Kempes) dos días después del clásico en el Gasómetro.

LOS PARTIDOS QUE LE FALTAN A RIVER

.Vs Colón

.Vs San Lorenzo

.Vs Estudiantes

.Vs Rosario Central

.Vs Racing .