Qué jugadores de la Selección Argentina están en duda a días del Mundial de Qatar 2022

Luego de las dos bajas confirmadas este jueves, se espera que el viernes Lionel Scaloni defina la situación de otros futbolistas que están «tocados».

Luego de las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa por lesión, se encendieron las alarmas en la Selección Argentina a días del Mundial de Qatar 2022 ya que podría haber algunas bajas y Lionel Scaloni probará a algunos futbolistas este viernes para terminar de definir si hay más cambios en la lista.

El entrenador había advertido tras el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos que podía haber algunas modificaciones ya que algunos futbolistas estaban con molestias. En este marco, este jueves se confirmaron las salidas de dos futbolistas, por las que fueron convocados Ángel Correa y Thiago Almada.

Al mismo tiempo, trascendió que hay otros futbolistas que están tocados por lo que serían probados este viernes para definir su futuro en la competencia.

Quiénes son los jugadores «tocados» de la Selección Argentina a días del Mundial de Qatar 2022

.Marcos Acuña: el lateral arrastra una pubalgia y sería probado este viernes, por lo que si no responde como se espera, podría ser desafectado.

.Cuti Romero: llegó con molestias por lo que fue resguardado del amistoso y por ahora se desconoce su evolución.

.Lautaro Martínez: según informaron en TyC Sports, el delantero no participó del amistoso por una sobrecarga aunque no correría riesgo su participación en el debut.