Qué es el temblor esencial, la condición que tiene Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a alguien que lo criticó en las redes sociales y volvió a contar cómo es vivir con esa condición médica crónica.

Desde hace un tiempo se sabe que Horacio Rodríguez Larreta tiene una condición llamada temblor esencial, que afecta al sistema nervioso y provoca temblores rítmicos involuntarios. En la vida cotidiana ese diagnóstico significa que, por ejemplo, la acción de tomar líquido de un vaso le demanda las dos manos.

«Tomo agua con las dos manos, pierdo al jenga y las selfies me salen movidas», empezó en su descargo Horacio Rodríguez Larreta tanto en Twitter como en Instagram con la imagen de alguien que mostró una foto de él tomando agua de una botella que sostuvo con ambas manos.

«Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está, y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto», se explayó Rodríguez Larreta.

«Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos», agregó.

«Como se trata de una condición que no mejora ni empeora, a medida que fui creciendo fui aprendiendo a convivir con esto, y como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida», convino el jefe de Gobierno porteño, acostumbrado ya a resumir su diagnóstico.

El temblor esencial afecta con mayor frecuencia las manos, aunque también puede afectar la cabeza, la voz, los brazos o las piernas, pero definitivamente no está relacionado con la enfermedad de Parkinson.

«Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar», aclaró Rodríguez Larreta y aseguró: «Me pasa y está a la vista de quien preste atención. Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo.»

Las respuestas que obtuvo el funcionario en redes sociales fueron de apoyo, al margen de algunos comentarios sobre estrategias políticas y carreras electorales.