Qué dijo Ricardo Arjona sobre Argentina

«Hoy no me queda más que agradecer el milagro de coincidir», dijo el guatemalteco a horas de su desembarco.

Ricardo Arjona se reencontrará con el público de nuestro país con siete shows multitudinarios en el Movistar Arena. En cada concierto los fans podrán disfrutar de las canciones de su nuevo trabajo discográfico, además de un recorrido por los clásicos de siempre. La gira lleva el nombre de las producciones Blanco y Negro la apuesta más atrevida del artista defendiendo dos de los mejores discos de su carrera grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road en Londres.

“Era Buenos Aires en los años 90. Tenía intercambio en aquel hotel de la calle Suipacha, cantar en el piano bar a cambio de habitación y desayuno. Llegué a cantar en tres lugares distintos la misma noche. Animal Nocturno fue escrito en las calles de Buenos Aires y vería la luz años después. Mis sueños eran de vida corta, los más grandes se vencían a la mañana siguiente. Siempre me quedé con la sensación nostálgica de que nunca volví a vivir esta ciudad como la viví en aquella época. Años después y sin el permiso de la disquera, tuvimos que costear por nuestra cuenta un teatro Lola Membrives que lo cambió todo. No paro de celebrar esta historia que se renueva sin que entienda bien por qué. A veces los sueños adquieren vida propia y se defienden del paso del tiempo. Hoy no me queda más que agradecer el milagro de coincidir”.

Las entradas para «Blanco y Negro Tour» salieron a la venta el lunes 20 de diciembre del 2021 y se agotaron en menos de 60 minutos. A la función del 5 de agosto, se le sumaron dos funciones más el 6, 7 y luego 18, 19 y 20 del mismo mes, todas las fechas con localidades agotadas. La nueva función que se agregó es el 10 de agosto.