Qué dijo Ivana Nadal del sorteo de las cacerolas destrozadas

«Estoy procesando la experiencia», posteó Ivana Nadal abrazada a las cacerolas que, según la proveedora, devolvió en mal estado.

Ivanal Nadal se vio vuelta en un escándalo en la red social Instagram por un fallido sorteo. Una vendedora de ollas le ofreció un canje que se frustró. Cuando fue a retirar el producto, denunció que lo encontró en mal estado. Todo esto había sido advertido por la influencer negacionista y anticuarentena el 15 de junio.

«Estoy procesando la experiencia que me trajo este sorteo. Pronto les contaré más detalles. Por ahora, solo pedirles disculpas. Pero no vamos a poder realizar este sorteo», detalló misteriosamente y cerró los comentarios. Se la veía abrazada a la olla que finalmente no sorteó.

Ayer, ante el escándalo salió a publicar una storie en Instagram con un mensaje similar al que dio diez días antes.