Proyectan exportaciones por US$ 100.000 millones en 2022

La Cancillería argentina estimó hoy que para 2022 las exportaciones de bienes alcanzarán los US$ 90.000 millones y, sumadas las exportaciones de servicios, el año cerrará con un récord cercano a los US$ 100.000 millones, luego de un primer semestre con cifras récord.



Así se desprende de las proyecciones de la Cancillería Argentina, a partir de que las exportaciones en el primer semestre fueron récord histórico y alcanzaron los US$ 44.377 millones, lo que representa un 12% más que el máximo valor alcanzado en el año 2011.

Si se las compara con el año 2021, las exportaciones crecieron un 25,5% y con respecto a 2019, un 44% más, precisó el Palacio San Martín.

El registro más elevado de las ventas externas argentinas corresponde al año 2011 cuando las mismas alcanzaron USD 97.477 millones, con USD 82.081 millones de bienes.