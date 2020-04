Provincia: Analizan el uso obligatorio de barbijos

El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló en Radio 10 sobre la posibilidad del uso obligatorio de tapabocas, la economía y cómo se vive la cuarentena en el conurbano bonaerense.



Este domingo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló sobre la dicotomía de elegir entre la salud y la economía, “si hoy tuviésemos más muertos la economía igual se hubiera trabado igual. No había que elegir entre salud y economía, había que salvar vidas o no hacerlo y la economía se iba a dañar de cualquiera de las dos formas”.

“Estamos trabajando a contrareloj pero sin reloj, todo el día, toda la noche y todos los días. Duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Vimos el desborde de los sistemas sanitarios más preparados del mundo, por eso es tan importante la cuarentena, que nos permite ganar tiempo y demorar el ritmo de contagio”, manifestó Kicillof con respecto a la extensión del asilamiento obligatorio, en una entrevista que le realizó Iván Schargrodsky en Radio 10.

El Gobernador también se refirió sobre el uso, o no, de tapabocas, “en la provincia de Buenos Aires estamos analizando el uso obligatorio de tapabocas, no necesariamente de barbijos, porque esos están destinados a personal médico”, y anticipó “venimos trabajando con fabricantes textiles para abastecer de tapabocas y así lograr la obligatoriedad de tapabocas en las calles”

Con respecto a cómo se lleva adelante la cuarentena en el conurbano bonaerense, Kicillof dijo que, “la gente cumple la cuarentena no porque hay un policía controlando, sino porque la medida tiene credibilidad y consenso. Hay un cumplimiento grande de la cuarentena en los barrios de emergencia. Nuestro éxito está en haber transmitido la gravedad del virus aún cuando para la gente no es algo cercano”, y agregó “vamos a evaluar medidas que tienen que ver con el transporte. Administrar la cuarentena no es flexibilizarla sino focalizarla”.

Con respecto al impacto del coronavirus en el invierno del Cono Sur expresó que “tenemos nuestro comité de especialistas y mañana (lunes) vamos a evaluar cómo impactará la pandemia en temporada fría”.