Primera Nacional: Tigre y Barracas Central jugarán la final por el ascenso

En una fecha para el infarto, el «Matador» y el equipo dirigido por De Paoli ganaron sus respectivos partidos y disputarán el mano a mano por el ascenso. Cómo quedó el reducido.

La Primera Nacional tuvo una fecha final para el infarto este lunes, en la que quedó definida la final, que disputarán Tigre y Barracas Central, en busca del primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

El primer clasificado a la final fue Barracas Central. El conjunto que dirige Rodolfo De Paoli, al que muchos relacionan con el presidente de la AFA Claudio Tapia, se impuso de visitante 3-1 ante Villa Dálmine con los goles de Glaby, Vázquez e Ybañez en un partido al que no le faltaron polémicas.

El escolta fue Ferro, que se lo dio vuelta a Almagro en José Ingenieros; tercero quedó Independiente Rivadavia de Mendoza, que le ganó a San Martín de San Juan y por momentos estuvo en zona de clasificación a la final; y cuarto quedó Deportivo Morón, que se quedó con el mano a mano ante Güemes por el último lugar en el reducido.

Por la Zona 1, Tigre se impuso 2-0 con tantos de Magnín y Protti en una verdadera final ante San Martín en Tucumán, que terminó tercero. El escolta fue Quilmes, que se impuso en Córdoba ante Belgrano con tanto de Pons y cuando en la Ciudadela igualaban, se estaba metiendo a la final.

Completó el reducido Almirante Brown, que fue el único de los que estaba peleando arriba que logró ganar de local y encima lo hizo en un partidazo: lo ganaba, Agropecuario revirtió el marcador, pero lo terminó dando vuelta para el triunfo 3-0 que dejó a la «Fragata» en la cuarta ubicación.

Así quedó el reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol

Quilmes vs Deportivo Morón

Ferro vs San Martín de Tucumán

Almirante Brown vs Independiente Rivadavia (M)

El perdedor del cruce entre Tigre y Barracas Central se sumará a los 3 ganadores

Cómo y cuándo se jugará el reducido de la Primera Nacional

Los terceros quedaron emparejados, mientras que los que terminaron como segundos de su zona se enfrentarán al cuarto del otro grupo. Los duelos serán a ida y vuelta.

Luego, en la semifinal, se sumará al equipo perdedor de la final por el primer ascenso. La gran final del Reducido se disputaría el 18 de diciembre, en estadio neutral, con sede y horario a confirmar.

Cuándo y dónde se jugará la final de la Primera Nacional por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol

Tigre y Barracas Central se enfrentarán este domingo 21 de noviembre por el primer ascenso, en estadio neutral, con cede y horario a confirmar.