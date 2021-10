En este sentido, la asesora de créditos del Consejo, Carina Olmos, presentó la línea dedicada a Turismo Rural que financia proyectos de hasta 500 mil pesos, describiendo en detalle las tasas de interés, los plazos de devolución y los requisitos para acceder al financiamiento.

Sobre el particular, la coordinadora de Planificación del MinTur, Sandra Olmos, consideró que el funcionamiento del Centro de Interpretación Arqueológica de Barrancas, sumado al crecimiento del turismo en la provincia, en particular en la Puna, «alienta a emprender y tener grandes expectativas en esta actividad como generadora de empleos, especialmente para las mujeres y jóvenes del lugar, quienes ya no tendrían que migrar en busca de oportunidades laborales».