Reflejo Jujuy – Presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Ago 22, 2025 Locales 0

El próximo lunes 25 de agosto a las 10 horas, en la Sala Galán del Teatro Mitre, el Gobierno de Jujuy presentará oficialmente el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035, un proyecto que marcará el rumbo del sector turístico provincial durante la próxima década.

Presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo, establece metas a corto, mediano y largo plazo para consolidar a la provincia como destino turístico integral, con criterios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado.

El plan contempla la ampliación de servicios turísticos, la apertura de hoteles en localidades con baja oferta y la promoción de nuevas inversiones privadas, siempre en articulación con las comunidades locales. Los recursos generados se destinarán a obras e iniciativas que fortalezcan la actividad en todo el territorio.

Otro de los ejes centrales es la planificación estratégica en las cuatro regiones de Jujuy —Valles, Quebrada, Puna y Yungas—, con el objetivo de equilibrar la llegada de visitantes y potenciar la diversidad cultural, natural y productiva de la provincia.

Con este plan, Jujuy busca consolidar un modelo de turismo sostenible que garantice crecimiento económico, inclusión social y cuidado del patrimonio, proyectando a la provincia como destino de referencia en los próximos diez años.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Vuelve el creador de Bebé reno: las primeras fotos de la nueva serie de Richard Gadd

Vuelve el creador de Bebé reno: las primeras fotos de la nueva serie...

Ago 22, 2025 0

Bebé reno (Baby Reindeer) fue uno de los grandes éxitos televisivos de 2024. De ahí que la carrera de su creador y protagonista, Richard Gadd, despegara a la velocidad de la luz. Ahora, el...
Leer más
Los festejos especiales por el Día del Folclore Argentino, con toda la potencia de la tradición

Los festejos especiales por el Día del Folclore...

Ago 22, 2025 0

Preocupación por El Polaco: debió ser internado y se perdería el viaje de egresados de su hija

Preocupación por El Polaco: debió ser internado...

Ago 22, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol