PRESENTACIÓN DE LA 4TA EDICIÓN DEL COMPENDIO DE DERECHOS INDÍGENAS

En el Salón Marcos Paz, con la presencia legisladores y funcionarios provinciales, la Ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura – acompañada por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni -, presentó la 4ta edición del ‘Compendio de Derechos Indígenas’, un documento que continúa con los trabajos de visibilización y reconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos.

Al respecto, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Carlos Haquim, destacó “mientras fui Secretario General de la Defensoría del Pueblo de Nación trabajamos mucho con todas las cuestiones que hacen al respeto de las comunidades. Siempre me quedó grabado en la mente, en alguna de las reuniones que hacíamos con Naciones Unidas, que uno de los representantes de los pueblos originarios me dijo: nosotros conocemos perfectamente cuáles son nuestros derechos, el problema no es ese, el problema es que a nuestros derechos los tienen que conocer los demás. Ese es el gran desafío y es una deuda que tenemos todos los demás con nuestras comunidades”.

Asimismo, Malena Amerise, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, recalcó la importancia del compendio, que permitirá a los tres poderes del estado trabajar en conjunto en el fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas de la provincia. De igual manera, señaló “desde el año pasado tenemos un ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, eso pone en valor y visibiliza derechos y nos llama a toda la población a reflexionar y aplicarlos. Hoy se está haciendo un gran trabajo para poder formar y capacitar a la población en esto”.

Por su parte, Marmoni expresó “venimos trabajando desde hace mucho tiempo de manera complementaria. Cada actividad, cada acción que tienda a visibilizar, a mostrar, a favorecer la diversidad y la existencia de los pueblos indígenas en el presente es importante. El respeto de los gobiernos hacía las cosmovisiones, hacia las tradiciones es muy grande. Todo esto son pasitos más en un gran camino de muchos años para que las comunidades vivan en su territorio construyendo su identidad y su orgullo”.

Para finalizar, la ministra Sarapura explicó “esto demuestra que Jujuy es diversa y multicultural y que se respetan los derechos. Es un canal de concertación y el mecanismo para garantizar la vida digna de hombres y mujeres indígenas, es una decisión política de garantizar los derechos de las comunidades. Es un empoderamiento de la política pública para la garantía de los derechos humanos y de los pueblos indígenas”.