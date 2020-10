Preparan la Cámara de Diputados para debatir el Presupuesto con más legisladores en el recinto

La del miércoles sería la primera sesión “oficial” con más de 100 diputados presentes. Desde la Presidencia de la Cámara baja comenzaron hace dos días a acondicionar el recinto para poder sesionar con las medidas sanitarias correspondientes.

A pedido de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles el Presupuesto 2021 con mayor presencia de legisladores en el Congreso, solicitud que obliga a adaptar el recinto y su entorno para posibilitar el distanciamiento social y las medidas sanitarias.

El Presupuesto 2021 será primero de los temas que se tratará con un importante número de diputados presentes, ya que la del miércoles será la primera sesión “oficial” con más de 100 diputados en el recinto.

Si bien se mantiene el sistema mixto de sesiones (tal cual el protocolo renovado hace cuatro días), en los casos que un bloque lo pida por considerar que el tema lo amerita, se debe convocar a los diputados al recinto, o a otro ámbito de mayores dimensiones, para que haya ‘presencialidad’.

En este marco, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados comenzaron hace dos días a acondicionar el recinto para que se pueda trabajar cumpliendo el distanciamiento obligatorio y las medidas sanitarias recomendadas por el cuerpo médico.

Además de la habilitación de algunas bancas, varios diputados trabajarán desde los palcos ubicados en la primera y la segunda bandeja del recinto. Se descartó así la posibilidad de habilitar salones contiguos, como Pasos Perdidos, para que haya más lugares.

“La situación sigue siendo complicada para venir desde algunas provincias, todavía no está muy claro qué vuelos podrán efectivamente operarse y cuáles no. Vamos a esperar hasta el lunes para cerrar la lista de los diputados que estarán el miércoles en Buenos Aires”, admitió uno de los referentes de Juntos por el Cambio a Télam.

Juntos por el Cambio se comprometió a reunir entre 90 y 95 diputados, de los 116 que componen el interbloque; en tanto que el oficialismo y el resto de las bancadas ocuparán las 25 o 30 bancas restantes para llegar al número total de 120.

Desde el Frente de Todos habían anticipado, desde el momento mismo de la firma del acta, que sus diputados no vendrían masivamente a Buenos Aires: tienen permiso para no hacerlo aquellos considerados en situación de riesgo y pueden solicitarlo “por nota fundada”, quienes no quieran exponerse.

Por el resto de las bancadas se espera, para el debate del Presupuesto, la presencia de los dos diputados de la Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá; del jefe del interbloque UNIdad para el Desarrollo, José Ramón, y del presidente de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, entre otros.